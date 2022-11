Vila das Artes abre 18 vagas para professores de Dança e de Teatro

A Vila das Artes abriu 18 vagas para professores nas Escolas Públicas de Dança e de Teatro do equipamento cultural. As incrições podem ser realizadas, de forma remota, até as 17h do dia 14 de novembro.

Conforme a Prefeitura de Fortaleza, a análise de currículos e portfólios será realizada entre os dias 15 a 18 de novembro, enquanto as entrevistas acontecem entre os dias 21 a 23 de forma presencial ou remota.

Já o resultado da seleção está previsto para 25 de novembro.

Os profissionais já devem iniciar o trabalho em janeiro de 2023 com previsão de término para janeiro de 2024. O período de serviço pode ser prorrogado por meio de termo aditivo.

> Confira o edital completo

Vagas abertas

Do total de vagas, 6 são para a Escola Pública de Teatro, no cargo de professor de teatro para crianças e adolescentes. Já a Escola Pública de Dança conta com 12 oportunidades, dentre elas estão:

3 vagas: Professor ou facilitador de Técnica Clássica;

3 vagas: Professor ou facilitador de Abordagens Técnicas Contemporâneas;

1 vaga: Professor ou facilitador de Danças Urbanas;

1 vaga: Professor ou facilitador de Danças Tradicionais e Populares;

1 vaga: Professor ou facilitador de Elementos da Música;

1 vaga: Professor ou facilitador de História da Dança;

1 vaga: Professor ou facilitador de Ateliê de Repertório;

1 vaga: Professor ou facilitador de Ateliê de Composição Coreográfica.

Serviço

A Vila das Artes é um complexo cultural da Prefeitura de Fortaleza, vinculado à Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor). A administração é realizada pelo Instituto Cultural Iracema (ICI).

Endereço: Vila das Artes, localizada na Rua 24 de Maio, 1221, Centro;

Vila das Artes, localizada na Rua 24 de Maio, 1221, Centro; Inscrições: até 17h de 14/11, pelo e-mail chamamentopublicoviladasartes@gmail.com.

Os detalhes das fases, assim como os critérios da seleção e a documentação a ser anexada nas inscrições podem ser conferidas no edital.