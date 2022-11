Concurso público para 2º tenente da PMCE tem edital publicado com salário de R$ 8 mil

O edital do concurso público para 2º Tenente do Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar (PMCE) foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa segunda-feira (31). O certame oferece 113 vagas imediatas com salário de R$ 8 mil.

Inscrições

As inscrições para o concurso público da PMCE poderão ser feitas entre o dia 15 de novembro a 21 de dezembro deste ano no site do Idecan, organizador do certame. A taxa custa R$ 180.

Vagas

Das 113 vagas imediatas, 90 serão de ampla concorrência, sendo 76 para homens e 14 para mulheres. As outras 23 são reservadas para cota racial (20 para homens e 3 para mulheres).

O certame dispõe ainda de 187 vagas para formação de cadastro de reserva. Ampla concorrência somam 150 vagas (127 para homens e 23 para mulheres) e cota racial outras 37 vagas (31 para homens e 6 para mulheres).

Salário

A remuneração inicial para cadetes durante o Curso de Formação de Oficiais é de R$ 4.560,65. O aspirante a oficial terá vencimentos de R$ 7.128,23. Ao ser promovido a 2º Tenente, o salário chegará a R$ 8.084,05.

Fases do concurso

1ª Etapa: I - Prova Objetiva (veja detalhes abaixo), de caráter classificatório e eliminatório. II - Avaliação

Cotista – Heteroidentificação, de caráter eliminatório;

2ª Etapa: Exame de Saúde (Médico, biomédico, odontológico e toxicológico), de caráter eliminatório;

3ª Etapa: Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

4ª Etapa: Avaliação de Capacidade Física, de caráter eliminatório;

5ª Etapa: Investigação Social, de caráter eliminatório, sob responsabilidade da SSPDS.

Prova objetiva

A prova objetiva terá, ao todo, 100 questões, sendo 40 de conhecimento básicos. As disciplinas são Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio lógico (10 questões), Atualidades/História do Ceará (10 questões) e Administração pública/Ética no serviço público (10 questões).

Já o segundo módulo da prova terá 60 questões de conhecimentos específicos, sendo Direito Constitucional (10 questões), Direitos Humanos (10 questões), Direito Penal Militar/Processo Penal Militar (10 questões), Direito Penal (10 questões), Lei de Abuso de Autoridade/Lei Maria da Penha (10 questões) e Segurança Pública (10 questões).

Data da prova

As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas em Fortaleza às 14h do dia 5 de fevereiro de 2023 com duração de quatro horas. Por conta da pandemia de Covid-19, os exames poderão ocorrer ainda na região metropolitana.

Requisitos básicos para ocupação de vaga