Novo concurso de oficiais da PMCE é anunciado por Izolda Cela; veja número de vagas

A governadora Izolda Cela anunciou nesta segunda-feira (31) mais um concurso para a Polícia Militar do Ceará (PMCE), com 113 vagas para o quadro de oficiais da corporação, no cargo de 2º tenente. As inscrições começam no dia 18 de novembro e seguem até o dia 21 de dezembro.

A prova teórica está marcada para fevereiro de 2023. O edital com detalhes do certame será publicado ainda nesta segunda no Diário Oficial do Estado (DOE), de acordo com a chefe do Executivo Estadual.

O anúncio foi feito ao lado do secretário da Segurança Sandro Caron e do comandante geral da PMCE, coronel Márcio Oliveira.

Vagas

Além das vagas imediatas, haverá cadastro de reserva. O certame terá cota de 15% das vagas para mulheres e 20% para pessoas negras ou pardas.

De acordo com Izolda, o concurso que vem "em uma sequência de investimentos em pessoal, pois precisamos fazer reposições e expandir o quadro de profissionais para que possamos enfrentar os desafios".

No último dia 10 de outubro, a governadora divulgou mil vagas para o cargo de soldado da PMCE. O certame iniciou as inscrições no dia 24 de outubro, e segue aberto até 24 de novembro.

Cargo

De acordo com o secretário Sandro Caron, os aprovados no concurso ingressarão na Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp) como cadetes, por um período de dois anos.

Após a formação, eles ocuparão o cargo de 2º tenente, como oficiais operacionais que estarão nas ruas no comando e na fiscalização de operações da PMCE.

"Ao longo dos dois anos de Academia eles poderão participar de operações policiais, devidamente monitorados. Isso aumenta o nível de formação. Teremos uma Polícia Militar cada vez mais forte", pontua o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Para o coronel Márcio Oliveira, o novo concurso é "importante para as atividades operacionais da PMCE".