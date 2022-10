UFC divulga edital para concurso para professor com salários que chegam a R$ 9, 6 mil

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou na última quarta-feira (26) edital para concurso que visa selecionar docentes. Ao todo, são duas vagas, uma para o campus de Fortaleza e uma para o campus de Crateús.

Os professores irão atuar na Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade. Os candidatos devem comprovar até a data da posse diploma de graduação, além de título de mestre ou doutor.

As inscrições serão realizadas através do e-mail do departamento ou campus interessado, para o qual devem ser encaminhados os documentos necessários.

Concurso UFC para docente

Inscrições: de 14 de novembro a 2 de dezembro pelos e-mails secretariadte@ufc.br (Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade) e diretoria@crateus.ufc.br (Campus de Crateús)

Taxa de inscrição: R$ 168 para assistente e R$ 240 para adjunto

Remunerações: R$ 6.708,96 para assistente e R$ 9.616,18 para Adjunto, ambos para uma carga horária de 40 horas semanais de trabalho com dedicação exclusiva

Edital disponível no site da UFC

No ato da inscrição, os candidatos devem enviar:

- Requerimento de inscrição, que pode ser encontrado no endereço eletrônico;

- Cópia do documento de identificação com fotografia;

- Cópia do histórico escolar do curso de graduação;

- Cópia do histórico escolar do curso de mestrado ou de doutorado;

- Comprovante do pagamento no Banco do Brasil da taxa de inscrição;

- Laudo médico, para o candidato que concorre à reserva de vagas para pessoas com deficiência;

- Termo de Autodeclaração, para o candidato que concorre à reserva de vagas para pessoas negras;

- Declaração de Doador para o candidato doador de medula óssea, em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, que pretende requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição

A seleção dos docentes será realizada através de provas de escrita subjetiva e didática e avaliação de títulos.