Restaurante abre mais de 50 vagas de emprego em Fortaleza; saiba como participar

O restaurante Moleskine Gastrobar abriu, nesta terça-feira (26), mais de 50 vagas de empregos em Fortaleza. As oportunidades abrangem diversos cargos do setor de alimentação e atendimento, como cozinheiro, consultor, bartender, entre outros.

Ao todo, o empreendimento seleciona 53 novos funcionários para atuar no período noturno na casa. Os interessados em se candidatar devem possuir experiência na função que desejam atuar.

O Moleskine Gastrobar une o conceito de ambiente informal e descolado de um bar com criações gastronômicas gourmet. As mais de 80 opções de pratos oferecidas pelo restaurante são assinadas pela chef cearense Louise Benevides.

Vagas e funções

Parrilleiro (2 vagas);

Cozinheiro (4 vagas);

Auxiliar de Cozinha (8 vagas);

Pieiro (4 vagas);

Consultor (10 vagas);

Cumim (10 vagas);

Sup. De Atendimento (2 vagas);

Sup. De Cozinha (2 vagas);

Bartender (4 vagas);

Barback (4 vagas);

Porcionador (3 vagas).

Como se candidatar?

Os interessados em participar da seleção devem se dirigir, até o dia 1º de dezembro, ao restaurante entre as segundas e quintas-feiras, a partir das 9h. O empreendimento fica localizado na Rua Professor Dias da Rocha, número 578, no bairro Meireles, Fortaleza.

Também é possível se candidatar através do WhatsApp, pelo número (85) 9 9298-7769.

