Cursos gratuitos para empreendedores abrem 6,8 mil vagas em Fortaleza

Os Programas Fortaleza Capacita e Nossas Guerreiras abrem cursos com 6,8 mil vagas voltadas para empreendedores locais da Capital ou moradores que desejem montar o próprio negócio. Os cursos serão gratuitos, com entrega de certificado e carga horária de 8h a 12 horas por aula.

A ação da Prefeitura foca em capacitações nas áreas de:

Marketing digital;

Precificação;

Gestão financeira;

Gestão empresarial;

Vendas;

Liderança;

Elaboração de propostas de negócios.

Ao todo, serão 170 turmas remotas e presenciais, em distintos bairros de Fortaleza. Para participar, é preciso ter acima de 18 anos.

Como se inscrever

Para efetuar a inscrição, os candidatos devem entrar em contato com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), pelos seguintes canais:

Telefone fixo: 0800 081 4141;

0800 081 4141; WhatsApp: (85) 98439-4982 (não recebe ligações);

(85) 98439-4982 (não recebe ligações); E-mail: fortalezacapacita@sde.fortaleza.ce.gov.br;

fortalezacapacita@sde.fortaleza.ce.gov.br; Site: Fortaleza Capacita.

Sobre os programas

O Programa Fortaleza Capacita é um convênio de cooperação técnica entre a Prefeitura e o Sebrae Ceará, tendo qualificado mais de 30 mil empreendedores desde junho de 2021.

Já o Programa Nossas Guerreiras busca fornecer crédito de até R$ 3 mil para 17 mil mulheres de baixa renda, que sejam prioritariamente chefes de família e desejem empreender.

Para participar especificamente do Nossas Guerreiras, é necessário fazer o cadastro no site oficial do programa e atender a critérios como: