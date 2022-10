Veja concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda (24); salários chegam a R$ 9,6 mil

O Ceará tem pelo menos oito concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (21). Há diversas vagas para níveis fundamental, médio e superior. As remunerações chegam a R$ 9.616,18.

Universidades

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Campus de Sobral: duas vagas. Uma para professor adjunto de matemática aplicada e telecomunicações e outra para professor auxiliar de semiologia/clínica médica/ internato. Jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais com remuneração de R$ 2.236,32 a R$ 9.616,18.

duas vagas. Uma para de matemática aplicada e telecomunicações e outra para professor auxiliar de semiologia/clínica médica/ internato. Jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais com remuneração de R$ 2.236,32 a R$ 9.616,18. Campus de Itapajé: duas vagas para docentes da área de desenvolvimento de jogos. Jornada de trabalho de 40 horas semanais com remuneração de R$ 6.708,96.

As inscrições de Sobral acontecem pela internet entre os dias 10 a 28 de outubro, sendo necessário pagar taxa de participação de R$ 56,00 e R$ 240,00. As documentações devem ser enviadas para os e-mails: ec@sobral.ufc.br ou famedsobral@ufc.br.

Já as inscrições do Campus de Itapajé podem ser feitas de 17 de outubro de 2022 a 4 de novembro, das 8h às 17h, com o envio dos documentos para o e-mail ec@sobral.ufc.br. A taxa é de R$ 168,00.

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)

A instituição tem seis vagas abertas para trabalhos com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 9.616,18.

As inscrições precisam ser feitas presencialmente, entre os dias 17 de outubro de 2022 a 7 de novembro de 2022, na Secretaria do Instituto, localizada na Rua José Franco de Oliveira. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 17h. A taxa é de R$ 190,00.

Confira vagas:

Programação, Algoritmos e TICs aplicadas a EaD: 1 vaga;

1 vaga; Sistemas de Computação e TICs aplicadas a EaD: 1 vaga;

1 vaga; Inteligência Artificial e TICs aplicadas a EaD: 1 vaga;

1 vaga; Lógica, matemática e TICs Aplicados a EaD: 1 vaga;

1 vaga; Sistemas Embarcados, Robótica, Automação e TICs aplicados a EaD: 2 vagas.

Polícia Militar do Ceará

Com salário de R$ 4.983,30, o concurso público da Polícia Militar do Ceará (PMCE) oferta mil vagas para o cargo de soldado e outras 500 vagas para formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de novembro.

Os aprovados serão inicialmente Alunos Soldados e farão Curso de Formação na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE), sendo, assim, promovidos a soldado. O salário para Aluno Soldado é de R$ 2.481,84 e a remuneração de Soldado QQPM é de R$ 4.983,30

Para participar do concurso, é necessário ter ensino médio completo e idade de 18 anos a 29 anos, onze meses e 29 dias. O candidato também deve ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida na categoria B.

Etapas do concurso

1ª Fase: Prova Objetiva e Heteroidentificação (para cotistas)

2ª Etapa: Exame de Saúde

3ª Etapa: Avaliação Psicológica

4ª Etapa: Avaliação de Capacidade Física

5ª Etapa: Investigação Social

A prova objetiva terá 100 questões de conhecimentos básicos e específicos e está marcada para 23 de janeiro de 2023, às 13h.

Prefeituras

Prefeitura Municipal de Pentecoste

A Prefeitura Municipal de Pentecoste abriu concurso para cargos efetivos na Guarda Municipal da cidade. As inscrições estão abertas até 7 de novembro, no site do IDIB, responsável pela realização do certame.

São 10 vagas de posse imediata e 30 para cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.212. É necessário ter ensino médio completo. A taxa de participação é de R$ 104,00.

>> Veja o edital completo

Prefeitura Municipal de Mombaça

A Prefeitura Municipal de Mombaça encerra nesta segunda-feira (24) as inscrições para processo seletivo de uma vaga para o cargo de Médico APS. O candidato precisa ter formação na área e registro profissional.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais com remuneração mensal de R$ 3.500,00. Os interessados devem se inscrever no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Dr. José Carneiro, nº 156, Centro.

Prefeitura Municipal de Jucás

A Prefeitura Municipal de Jucás abriu, na última sexta-feira (21), as inscrições para processo seletivo de três vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal, e uma vaga para o cargo de Agente de Trânsito. O candidato precisa ter formação em nível médio.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais com remuneração mensal de R$1.212,00. Os interessados devem se inscrever até dia 11 de novembro no site do Instituto Consulpam. A taxa de participação é de R$130,00.

Câmaras municipais

Câmara Municipal de Pindoretama

A Câmara Municipal de Pindoretama tem concurso aberto com 10 vagas e formação de cadastro de reserva até esta segunda (24). A remuneração é de um salário mínimo. Há vagas para Agente Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista Categoria B, Recepcionista, Técnico de Controle Interno e Vigia.

A carga-horária é de 40h semanais. As inscrições estão abertas até hoje, no site do Instituto Consulpam. As vagas de nível fundamental têm taxa de inscrição de R$ 68; as de nível médio, R$ 117.

>> Veja o edital completo

Câmara Municipal de Mombaça

O concurso da Câmara Municipal de Mombaça tem vagas para o seu quadro de funcionários. São 15 para posse imediata e 45 de cadastro de reserva.

Há seleção para os níveis fundamental, médio e superior. Entre os cargos, estão auxiliar de Serviços Gerais, Motorista, Recepcionista, Almoraxife, Técnico de Informática etc.

As inscrições estão abertas até 4 de novembro, no site da Cetrede. As remunerações variam de R$ 1.212 a R$ 1.500, com carga-horária mensal de 200 horas.

>> Veja o edital completo

Câmara Municipal de Orós

O concurso da Câmara Municipal de Orós tem nove vagas para o seu quadro de funcionários. Elas devem ser preenchidas por profissionais de níveis fundamental incompleto e médio. Entre os cargos, estão:

Auxiliar de Serviços Gerais: 2 vagas;

2 vagas; Vigia: 4 vagas;

4 vagas; Agente Administrativo: 3 vagas.

As inscrições estão abertas até 6 de novembro, no site da Universidade Patativa. A taxa de participação é de R$ 80,00 a R$ 100,00.

A jornada de trabalho é de 20 a 40 horas semanais com remuneração mensal de R$ 1.212,00.