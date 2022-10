Concurso UFPB divulga edital com 92 vagas; veja salários

O edital do concurso da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), nesta quarta-feira (26). O certame da instituição de ensino oferta 92 vagas distribuídas nos níveis médio, intermediário e superior e é organizado pelo IBFC.

O cargo com maior número de vagas é o de assistente em administração, com 74 oportunidades, sendo 55 para ampla concorrência, quatro para pessoas com deficiência e 15 para pessoas negras.

O certame oferece ainda vagas para assistente de alunos, técnico em tecnologia da informação, técnico de laboratório/análises clínicas, administrador, contador, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, geógrafo, nutricionista, odontólogo, técnico em assuntos educacionais e terapeuta ocupacional.

Inscrições no concurso da UFPB

Os interessados podem se inscrever pela internet, no site da organizadora, entre às 10h do dia 7 de novembro e às 17h do dia 6 de dezembro.

As taxas de inscrição custam R$ 80 para os cargos de nível intermediário, R$ 100 para os de nível

médio e R$ 130 para os de nível superior.

Valores de salários

O salário básico para os cargos de nível superior é de R$ 4.180,66; para o nível médio, o valor é de R$ 2.446,96; e para o nível intermediário, R$ 1.945,07.

Para todos os cargos será acrescido o valor de R$ 458,00, relativos ao auxílio-alimentação, bem como dos percentuais a título de incentivo à qualificação, nos termos do anexo IV da Lei nº 11.091/2005.

As provas estão programadas para ocorrer no dia 5 de fevereiro de 2023.