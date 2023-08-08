Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Lívia Carvalho Jornalista e curiosa pelo universo da beleza. Compartilha dicas e experiências sobre estética, cuidados com a pele e maquiagem.

Opinião

Cearense cria técnica de descoloração de cabelo com folha de bananeira e promete fios mais saudáveis

Josué de Castro Neto compartilha nas redes sociais os processos que realiza para transformar o material orgânico em um papel de fácil manuseio

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 08 de Agosto de 2023

Opinião

Como a saúde do intestino afeta a pele? Veja alimentos que são indicados e quais devem ser evitados

Alergias, acne, dermatites podem ser causadas por uma inflamação do intestino e má absorção de nutrientes

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 31 de Julho de 2023

Opinião

Cearense cria Universidade dos Cílios e alcança reconhecimento do MEC

Curso online tem duração de cerca de um ano e vale como extensão universitária

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 24 de Julho de 2023

Opinião

O que são enzimas capilares? Veja benefícios de tratamento para queda de cabelo

Uso de injetáveis no couro cabeludo podem melhorar a qualidade, textura e até queda de cabelo

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 17 de Julho de 2023

Opinião

Ultrassom dermatológico auxilia diagnóstico de doenças e realização de procedimentos estéticos

Exame de imagem é uma ferramenta de estratégia de cuidados não invasiva e segura, já que não envolve a exposição a radiações ionizantes

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 10 de Julho de 2023

Opinião

Da melhora da foliculite à harmonização de bumbum: veja cuidados específicos para essa região

Procedimentos estéticos e uso de cremes específicos para a área têm feito sucesso nos últimos anos. Dermatologista dá dicas de cuidados

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 03 de Julho de 2023

Opinião

Fazer o Carmed Fini em casa é seguro? Especialistas explicam riscos de receita caseira

Collab da farmacêutica Cimed com a Fini foi lançada em maio em três versões da bala: Beijos, Dentaduras e Bananas

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 26 de Junho de 2023

Opinião

Coenzima Q10: conheça ativo usado em cosméticos que auxilia na produção de colágeno

Ativo antioxidante é desenvolvido naturalmente pelo corpo, mas a produção diminui ao longo dos anos

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 20 de Junho de 2023

Opinião

Alongamento capilar: técnicas, cuidados e o que não fazer para prejudicar os fios

Bastante utilizados há décadas, os apliques precisam de cuidados específicos para que não interfira na saúde dos cabelos

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 12 de Junho de 2023

Opinião

Collab entre Carmed e Fini para novo hidratante labial viraliza; conheça outras parcerias

Collabs entre indústrias de doces e cosméticos vão desde esmaltes a desodorantes

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 05 de Junho de 2023

Opinião

Influenciadora Niina Secrets promove workshop de maquiagem no DFB Festival 2023; veja entrevista

Em entrevista à Coluna, a produtora de conteúdo reflete sobre o cenário do mercado de beleza e promete lançamentos da linha própria

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 29 de Maio de 2023

Opinião

Cronograma de beleza para noivas: veja cuidados com a pele antes do grande dia

Planejamento e estratégias de tratamentos podem melhorar textura, flacidez e aspecto de linhas finas da pele

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 22 de Maio de 2023

Opinião

Manutenção regular e touca de cetim ajudam a aumentar durabilidade das tranças afro

As box braids da ex-BBB Sarah Aline, que ficaram quase intactas ao longo de três meses, chamou a atenção dos internautas que acompanharam o reality show

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 15 de Maio de 2023

Opinião

Niacinamida e adenosina: a combinação de ativos que retarda o processo de envelhecimento da pele

Pesquisas desenvolveram fórmula tecnológica que atua impedindo o 'contágio' de inflamação das células da derme

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 08 de Maio de 2023

Opinião

Como clarear manchas de acne? Veja tratamentos e formas de prevenção

Uso de ácidos e procedimentos estéticos realizados por profissionais habilitados ajudam a reduzir as hiperpigmentações da pele

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 01 de Maio de 2023

Opinião

Como escolher o shampoo ideal para seu tipo de cabelo?

Com tantas opções no mercado, algumas informações ajudam na compra dos produtos mais adequados e ativos mais necessários

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 24 de Abril de 2023

Opinião

Especialista explica como criar bases de maquiagem com a colorimetria

Estudo das cores permite a criação de uma infinidade de tonalidades e até do tom exato da pele

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 17 de Abril de 2023

Opinião

Sephora em Fortaleza: saiba data de inauguração da primeira loja no CE

Multinacional francesa traz ao Ceará portfólio com marcas exclusivas e internacionais

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 05 de Abril de 2023

Opinião

Descubra ativos nada convencionais para controlar a oleosidade da pele

Produção excessiva de sebo, poros dilatados e acne são algumas das características que identificam esse tipo de pele

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 03 de Abril de 2023

Opinião

Tratamentos não-invasivos para o rosto ajudam a melhorar flacidez e textura da pele; confira

Com tecnologias diversas, procedimentos sem agulhas também trazem resultados satisfatórios para a pele facial

Foto frontal Lívia Carvalho
Lívia Carvalho 20 de Março de 2023
1 2 3