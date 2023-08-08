Josué de Castro Neto compartilha nas redes sociais os processos que realiza para transformar o material orgânico em um papel de fácil manuseio
Alergias, acne, dermatites podem ser causadas por uma inflamação do intestino e má absorção de nutrientes
Curso online tem duração de cerca de um ano e vale como extensão universitária
Uso de injetáveis no couro cabeludo podem melhorar a qualidade, textura e até queda de cabelo
Exame de imagem é uma ferramenta de estratégia de cuidados não invasiva e segura, já que não envolve a exposição a radiações ionizantes
Procedimentos estéticos e uso de cremes específicos para a área têm feito sucesso nos últimos anos. Dermatologista dá dicas de cuidados
Collab da farmacêutica Cimed com a Fini foi lançada em maio em três versões da bala: Beijos, Dentaduras e Bananas
Ativo antioxidante é desenvolvido naturalmente pelo corpo, mas a produção diminui ao longo dos anos
Bastante utilizados há décadas, os apliques precisam de cuidados específicos para que não interfira na saúde dos cabelos
Collabs entre indústrias de doces e cosméticos vão desde esmaltes a desodorantes
Em entrevista à Coluna, a produtora de conteúdo reflete sobre o cenário do mercado de beleza e promete lançamentos da linha própria
Planejamento e estratégias de tratamentos podem melhorar textura, flacidez e aspecto de linhas finas da pele
As box braids da ex-BBB Sarah Aline, que ficaram quase intactas ao longo de três meses, chamou a atenção dos internautas que acompanharam o reality show
Pesquisas desenvolveram fórmula tecnológica que atua impedindo o 'contágio' de inflamação das células da derme
Uso de ácidos e procedimentos estéticos realizados por profissionais habilitados ajudam a reduzir as hiperpigmentações da pele
Com tantas opções no mercado, algumas informações ajudam na compra dos produtos mais adequados e ativos mais necessários
Estudo das cores permite a criação de uma infinidade de tonalidades e até do tom exato da pele
Multinacional francesa traz ao Ceará portfólio com marcas exclusivas e internacionais
Produção excessiva de sebo, poros dilatados e acne são algumas das características que identificam esse tipo de pele
Com tecnologias diversas, procedimentos sem agulhas também trazem resultados satisfatórios para a pele facial