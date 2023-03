Tratamentos não-invasivos para o rosto ajudam a melhorar flacidez e textura da pele; confira

Procedimentos estéticos como a aplicação de toxina botulínica e fios de PDO (polidioxanona) já são bastante populares entre o público amante de cuidados com a pele. Porém, por serem injetáveis com agulhas, algumas pessoas (como esta colunista que vos fala) acabam tendo certa apreensão para fazê-los.

Por isso, trago aqui alguns procedimentos estéticos não-invasivos que promovem vários benefícios para a pele, como melhora da textura, rejuvenescimento, melhora da aparência de linhas finas, com tecnologias diversas.

1. Ultrassom microfocado

A tecnologia atua emitindo ondas de calor que atingem as camadas da pele e, a longo prazo, são capazes de estimular a produção de colágeno. De acordo com a dermatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Ceará (SBD-CE), Sílvia Helena Rodrigues, o procedimento pode ser realizado tanto no rosto quanto no corpo.

Além disso, é indicado para pacientes com um grau de flacidez leve a moderado que querem começar um tratamento preventivo. “A aplicação é bem tranquila, não é totalmente indolor, mas é suportável”. O resultado é progressivo, por isso, alguns casos precisam de mais sessões que outros, conforme explica a médica.

Pacientes mais jovens: uma sessão anual;

Pacientes com flacidez moderada: uma sessão a cada seis meses;

Camadas superficiais da pele: três sessões uma vez por mês;

Camadas mais profundas: intervalo de seis meses entre as sessões.

“Pode-se fazer os estímulos das camadas superficiais da pele para melhorar textura, poros, pode fazer todo mês usando somente as ponteiras superficiais, não as mais profundas”.

Com este procedimento, ainda é possível obter efeito de foxy eyes, que levanta e alonga o olhar, além de melhorar a flacidez de pálpebras.

2. Radiofrequência

A radiofrequência é outro procedimento que age na firmeza da pele por meio de aquecimento. A tecnologia não age tão profundamente nas camadas da pele, mas também é capaz de estimular a produção de colágeno.

A médica aponta que o tratamento é mais indicado para quem não tem tanta flacidez e não precisa que a camada mais profunda da pele seja atingida.

As sessões são semanais ou quinzenais, dependendo da potência do aparelho, e podem ser realizadas entre 8 e 10 sessões, a depender do paciente.

3. Mesoterapia sem agulhas

A mesoterapia é realizada comumente com um aparelho que tem agulhas, porém, uma nova tecnologia promove a mesma atuação sem as incisões. As ponteiras agem por pressão, conhecida como intradermoterapia pressurizada.

O jato de pressão força as camadas entre as células da pele a se abrirem, depositando a substância para o objetivo escolhido, que pode ser clarear, estimular o colágeno, reduz a celulite e a gordura facial, tonificar tecidos.

4. Peeling facial

Os peelings são mais convencionais e consistem na renovação celular por meio de uma descamação controlada da pele. Há dois tipos de peeling, segundo a SBD: físico e químico.

No físico, são utilizados agentes para provocar a descamação como lixas, cremes abrasivos e aparelhos de microdermoabrasão. Com isso, é realizada uma esfoliação na pele que ajuda com cicatrizes superficiais de acne, estrias e manchas.

Já o químico consiste na aplicação de ativos concentrados como ácido salicílico, glicólico e retinoico no rosto que fazem uma remoção da camada superficial da pele, também melhorando manchas, cicatrizes de acne, acne e rugas finas.