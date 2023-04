Sephora em Fortaleza: saiba data de inauguração da primeira loja no CE

A Sephora, rede varejista francesa de produtos de beleza, inaugura a primeira loja no Ceará no dia 20 de abril. O espaço fica localizado no Shopping RioMar Fortaleza, no piso L2. Esta é a terceira loja na região Nordeste.

O anúncio de que a rede abriria uma loja na Capital cearense foi confirmado ainda em janeiro, quando a estrutura da loja começou a ser construída no shopping. A data de abertura, porém, ainda não tinha sido divulgada.

A CEO da marca, Andrea Orcioli, reforça a importância da capilaridade da rede na região. "O estado já representa boa parte das nossas vendas online. Sendo assim, levar para Fortaleza a nossa primeira loja no estado, com toda experiência exclusiva de compra física que a Sephora oferece, reforça a capilaridade".

Marcas exclusivas e internacionais farão parte do cobiçado portfólio pelas amantes de make e skincare, como Rare Beauty, Rose Inc, Nars, Fenty Beauty, Drunk Elephant e mais.

A Sephora em Fortaleza trará ainda serviços personalizados de maquiagem por meio de agendamento pelo site oficial da rede.

Desde a sua criação em 1969 em Limoges, França, e como parte do Grupo LVMH desde 1997, a Sephora vem revolucionando o setor de varejo de beleza com um catálogo de mais de 3 mil marcas.