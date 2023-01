Sephora vai inaugurar primeira loja em Fortaleza

A Sephora, varejista francesa de produtos de beleza, vai inaugurar a primeira loja no Ceará, no Shopping RioMar Fortaleza. A Coluna confirmou a informação com a assessoria de comunicação do shopping.

A identidade visual da empresa já começou a ser instalada no local, no entanto, o RioMar ainda não tem previsão de inauguração da nova operação.

Nas redes sociais, fortalezenses fãs da marca compartilharam expectativa quanto à chegada da gigante das maquiagens e perfumes.

A companhia possui lojas físicas em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Salvador, Recife, Brasília, entre outras.

Esta Coluna acionou a Sephora para mais detalhes sobre a loja de Fortaleza e aguarda retorno.

Histórico

A Sephora foi adquirida na década de 1990 por Dominique Mandonnaud, fundador da SHOP 8, uma perfumaria criada em 1970 que permitia que seus clientes testassem os produtos antes de comprar, à época, uma inovação.

Nos anos 90, as duas marcas foram fundidas e, em 1997, a Sephora foi comprada pela LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton, o que impulsionou a expansão da marca ao redor do mundo.

