Quanto custa o luxuoso prato de carne com ouro 24 quilates em Fortaleza?

O prato de luxo que gerou polêmica durante a Copa do Mundo pode ser encontrado em Fortaleza. Uma churrascaria localizada no bairro Meireles está incluindo no cardápio um corte nobre de carne bovina coberta com lâminas de ouro 24 quilates.

O tomahawk, corte que abrange costela bovina e bife ancho, é servido com tomate-cereja confitado. A peça tem 800 gramas e custa R$ 349.

Esse lançamento se soma a uma série de outros alimentos pomposos de que dispõe o mercado de alto padrão fortalezense, como vieiras japonesas (R$ 700 o quilo), foie gras (R$ 700 o quilo) e ovas de peixe (R$ 1.000 o quilo).

Durante a pandemia, o segmento voltado para itens alimentícios de luxo cresceu expressivamente na Capital, passando incólume pela tormenta econômica do auge da crise sanitária.

Legenda: Guilherme Pereira exibe a carne com ouro 24 quilates Foto: Divulgação

Trouxe esse conceito internacional para Fortaleza, oferecendo aos nossos clientes a oportunidade de experimentar um prato da mais alta gastronomia sem precisar sair do Brasil", explica o sócio-proprietário do JP Steakhouse, Guilherme Pereira.

O prato ganhou repercussão mundial após o excêntrico chef turco conhecido como Salt Bae servi-lo aos jogadores durante a Copa do Mundo do Catar.

No restaurante de Bae, a iguaria suntuosa é vendida por algo em torno de R$ 9 mil.