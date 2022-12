Ronaldo Fenômeno rebate polêmica da carne folheada a ouro e dispara: 'inveja, covardia'

Após sofrer com críticas na polêmica visita da Seleção Brasileira a um restaurante luxuoso em Doha, Ronaldo Fenômeno, que acompanhou os atletas, decidiu responder aos julgamentos. Na ocasião, o dono do lugar divulgou imagens dos brasileiros comendo uma carne folheada a ouro 24 quilates de R$ 9 mil. Segundo o ex-jogador, as pessoas que se opuseram ao banquete fizeram por "inveja" e "covardia".

"Se comeu a carne folheada a ouro, problema do cara. É uma experiência gastronômica também, e você está em um lugar que provavelmente não vai voltar. Não tem nada de errado. Inclusive, se você for com um pouquinho de bom senso, pode ser inspirador para outras pessoas. Tem coisas que é melhor a gente ignorar completamente, mas você vê uma continuidade do discurso do ódio tão grande… Mas é uma inveja, uma covardia, é desproporcional", afirmou o Fenômeno.

O Fenômeno ainda criticou os comentaristas e analistas de futebol que se opuseram ao momento de lazer da Seleção.

"Eu não espero nada dessas pessoas (...) o cara faz uma crônica jogando o jogador no meio da politicagem, dos bandidos. Essas pessoas não têm o meu respeito e também não são relevantes no mundo do futebol. A gente deveria ter mais cuidado, principalmente quem tem o microfone na mão, de transmitir opiniões com mais responsabilidade. Aí você entra numa questão da sociedade que não tem nenhum sentido. O cara está comendo a carne folhada a ouro e tem 50 milhões de gente passando fome no Brasil. São coisas desconexas que vão jogando ali no bolo", reclamou.

O famoso restaurante também recebeu visita de atletas da seleção da Espanha e da Polônia.