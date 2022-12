Salt Bae, 'chef da carne de ouro' que irritou Messi na final da Copa, é 'banido' de torneio nos EUA

O chef turco Nusret Gökçe, conhecido nas redes como 'Salt Bae', foi banido de um dos principais torneios de futebol dos Estados Unidos, a US Open Cup. Nas redes sociais, o perfil da competição proibiu a presença do cozinheiro e empresário do torneio. A mensagem, que não é clara sobre ser ou não uma brincadeira, foi publicada no último dia 20 de dezembro. Ele ficou famoso por servir um bife folheado a ouro na Copa do Mundo do Catar.

A mensagem no Twitter diz: "Salt Bae está banido da final de 2023 da US Open Cup." A postagem tem mais de 135 mil curtidas, além de vários comentários bem humorados dos internautas.

A competição é no formato de mata-mata e aberta a equipes de futebol do país, nao apenas da MLS. O torneio é equivalente à Copa do Brasil. O Orlando City é o atual campeão.

'Salt Bae' virou sensação entre jogadores na Copa do Mundo por servir bife folheado a ouro. O chef tem um restaurante em Doha. Ele tem recebido diversas críticas por acessar o campo logo após o título da Argentina, principalmente por tocar a taça da Copa do Mundo, algo exclusivo apenas aos campeões e chefes de estado.