O famoso restaurante em Doha, no Catar, que vende carnes folheadas a ouro de 24 quilates, é reconhecido também pelo custo extremamente elevado dos pratos. Os valores são tamanhos que o próprio chefe do espaço, o turco Nusret Gokçe, costuma publicar as contas dos clientes nas redes sociais.

O especialista colocou no Instagram uma pagamento do dia 17 de novembro, da filial em Abu Dhabi. Na ocasião, o cliente não revelado gastou 645 mil dirhams no estabelecimento (cerca de R$ 915 mil). Nusret postou: 'qualidade nunca é caro'.

A conta envolveu quatro bifes cobertos, dois filés mignon, 11 bifes de filé, além de 15 sobremesas Baklava (massa folhada com recheio de nozes ou pistache) com ouro e mais R$ 700 mil em vinhos.

Atletas do Brasil visitam restaurante

Na última semana, atletas da Seleção Brasileira como Vini Júnior e Éder Militão, ambos do Real Madrid, visitaram o espaço e comeram a famosa carne folheada a ouro. Na ocasião, o chefe Nusret Gokçe divulgou nas redes sociais.

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno também esteve presente. Após a divulgação, o grupo foi alvo de críticas nas redes sociais por conta dos alvos valores investidos. Apenas o bife com ouro tem valor de R$ 9 mil dentro do cardápio.