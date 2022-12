Com 3 lojas no Ceará, Mundo Pet é vendida para a Cobasi

A Mundo Pet, líder no varejo de produtos para animais de estimação no Nordeste, foi vendida em sua totalidade para a Cobasi, gigante nacional do segmento pet. A informação foi confirmada por esta Coluna. O valor do negócio não foi divulgado, e a aquisição ainda passará pelo crivo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Inaugurada em 2017, a Mundo Pet abriu a primeira loja em Fortaleza (na Avenida Senador Virgílio Távora) e, desde então, expandiu-se para outros estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Com 558 funcionários, a companhia possui 14 unidades, das quais 11 no Nordeste (três delas no Ceará). Em 2022, projeta vendas brutas de R$ 150 milhões. Pelo menos inicialmente, a marca e a estrutura da Mundo Pet devem ser mantidas.

Com a aquisição, a Cobasi — que já detém uma rede de 188 lojas — passa a liderar o mercado no Nordeste. Nacionalmente, a empresa tem vendas estimadas em R$ 2,7 bilhões para este ano. A companhia, vale lembrar, já havia comprado a Pet Anjo em junho deste ano.

