São Luiz abrirá mais 10 supermercados com a bandeira Mercadão no Ceará

A rede cearense de supermercados São Luiz planeja acelerar a expansão do Mercadão, bandeira de descontos da empresa, e abrir 10 novas lojas com este formato nos próximos três anos, no Ceará.

A cadeia atual do Mercadão contempla três unidades, duas em Fortaleza (Dunas e Shopping RioMar Kennedy) e uma em Juazeiro do Norte.

"Vem aí uma enxurrada de lojas, até o Mercadão estar tão representativo quanto é o mercadinho", diz Severino Ramalho Neto, diretor-presidente do Mercadinhos São Luiz, segundo quem, há um enorme potencial de crescimento para esta marca nas áreas em que há pouca ou nenhuma presença do São Luiz, sobretudo em Fortaleza e na Região Metropolitana.

O executivo detalha que as novas operações do Mercadão incluem unidades na Av. Washington Soares, no Mondubim, no Castelão. As cidades de Eusébio e Caucaia também receberão novos estabelecimentos. Haverá ainda outro supermercado desta bandeira em Juazeiro do Norte, que já possui um Mercadão.

Já a marca do Mercadinho São Luiz, que está em um compasso menor de inaugurações, abrirá mais uma loja no Porto das Dunas.