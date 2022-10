Assaí inaugura 8ª loja em Fortaleza, a segunda conversão da marca Extra

O Assaí Atacadista inaugura, na sexta-feira (21), a oitava loja de Fortaleza. A unidade fica na Av. Mister Hull (nº 4.300), bairro Antônio Bezerra.

Esta é a segunda do pacote de conversões da marca do hipermercado Extra, vendida pelo Grupo Pão de Açúcar em outubro do ano passado, em um negócio de R$ 5,2 bilhões que envolveu, em todo o Brasil, 70 lojas.

A primeira loja da bandeira Extra convertida em Assaí foi a do Jóquei Clube, inaugurada em setembro deste ano. A terceira e última será a unidade do Montese, prevista para o primeiro semestre de 2023.

Legenda: Local recebeu as últimas obras nesta semana Foto: Kid Júnior

O atacarejo da Mr. Hull, conforme a empresa, gerou mais de 500 empregos diretos e indiretos. Foi priorizada a contratação de funcionários que trabalhavam no antigo hipermercado Extra.

O Assaí registrou crescimento de 15,8% em receita bruta em 2021 e possui 237 lojas, distribuídas em 23 estados e Distrito Federal.

