Assaí inaugura 1ª conversão do Extra em Fortaleza; unidade do Montese vai abrir 700 vagas

O Assaí Atacadista (ASAI3), pertencente à francesa Casino, converteu a 1ª loja do hipermercado Extra, nesta sexta-feira (2), no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza. A mudança ocorre após a empresa adquirir 70 empreendimentos da marca pertencente ao Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) no País, por R$ 5,2 bilhões

Na Capital, duas unidades ainda passarão pelo processo de conversão, nas avenidas Mister Hull (Antônio Bezerra) e dos Expedicionários (Montese), respectivamente.

Segundo o diretor regional de operações do Norte, Nordeste e Centro Oeste, Claudemir do Carmo, a previsão é gerar 700 empregos, entre diretos e indiretos, na loja do Montese, a ser inaugurada no primeiro semestre de 2023.

O processo seletivo, contudo, ainda não foi aberto. Demais detalhes ainda serão repassados. Os outros dois estabelecimentos já contrataram 1 mil novos trabalhadores.

No atacarejo do Jóquei Clube, convertido hoje, dos 500 novos postos, 277 foram diretos. Com essa conversão, grupo totaliza 12 unidade no Estado, subindo para 14 até o próximo ano.

Veja como ficarão as conversões em Fortaleza:

Jóquei Clube: loja já aberta com nova bandeira a partir desta sexta-feira (2);

Antônio Bezerra: previsão até o fim deste ano;

Montese: previsão até o primeiro semestre de 2023.

Como foi a inauguração e o que mudou?

Durante a inauguração da nova unidade do Assaí, na manhã desta sexta-feira (2), consumidores observaram que a loja foi adaptada para assinalar a estética do atacadista, com mais espaço transitar com o carrinho de compras de maior tamanho.

O empreendimento tem 5 mil m² de área. Apesar disso, a loja estava lotada, concentrando parte dos consumidores em setores como hortifruti e carnes. Ao todo, são 32 caixas de pagamento.

Legenda: A nova loja lotou na manhã desta sexta-feira, 2 de agosto Foto: Kid Júnior / SVM

Na área externa, não houve mudanças estruturais aparentes, além da bandeira e das cores da nova marca. O estacionamento possui 400 vagas para motos e carros. Houve engarrafamento na saída, nesta manhã.

Foto: Divulgação

Também é possível observar a ampliação do mix de artigos e uma “repaginada” na organização. Tem setor de frios fatiados, por exemplo. Além da venda de pneus e ventiladores. Segundo a empresa, a loja possui mais de 9 mil produtos.

Pouco antes do início da pandemia de Covid-19, a empresa também começou a parcelar as compras em até três vezes.

Legenda: A artesã Madalena Almeida, de 29 anos, foi para a inauguração, nesta manhã, para observar as promoções e tentar economizar na feira mensal. "Eu já compro [em atacarejos] perto da minha casa, mas vi que estava abrindo e quis conferir", disse. Foto: Kid Júnior SVM

Veja 10 ofertas durante a inauguração da loja:

Margarina “Puro Sabor” (5 kg) : R$ 29,90; Margarina “Primor” ( 250 g): R$ 2,89; Azeite Oliva Extravirgem “Cocinero” (500 ml): R$ 18,90; Açúcar “Cristal” (1 kg) : R$ 3,49; Mortadela tubular “Confiança” (por quilo): R$ 6,90; Carré Suíno resfriado “Reserva” (por quilo): R$ 11,99; Cupim bovino “Friboi” (por quilo): R$ 28,90; Café “Pilão” tradicional ou extra forte (250 g): R$ 6,99; Cerveja “One Way Budweiser” “long neck” (330 ml): R$ 3,99; Vodka “Ice Smirnoff” “long neck”(275 ml): R$ 5,89.

Foto: Kid Júnior / SVM

Segundo o diretor regional de operações da empresa, Claudemir do Carmo, a meta é alcançar 300 lojas no Brasil até o próximo ano.

Além de Fortaleza, as unidades já instaladas no Ceará estão em Caucaia, Maracanaú, Iguatu, Sobral e Juazeiro do Norte. Atualmente, são 227 lojas em 23 estados e Distrito Federal. No Nordeste, são 61.

Serviço

Onde fica a nova loja do Assaí: Avenida Senador Fernades Távora, 44, no Bairro Jóquei Clube;

Avenida Senador Fernades Távora, 44, no Bairro Jóquei Clube; Qual o horário de funcionamento do novo Assaí: segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Aos domingos e feriados, das 8h às 18 horas.

segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Aos domingos e feriados, das 8h às 18 horas. Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito e débito das principais bandeiras e da própria empresa (Passaí), dinheiro, Auxílio Brasil, Pix, vale-alimentação, além das carteiras digitais PicPay, PagBank e Mercado Pago.

