Preço da gasolina deve cair mais R$ 0,20 e chegar a R$ 4,59 em postos de Fortaleza

A redução de 7% no valor da gasolina nas distribuidoras deve gerar novo corte no preço aos consumidores finais de até R$ 0,20. Dessa forma, o litro do combustível pode cair para R$ 4,59 em Fortaleza, considerando o preço de R$ 4,79/litro encontrado em alguns postos da Capital.

Nesta quinta-feira (1º), a Petrobras anunciou uma redução de 7,08% no valor do combustível para as distribuidoras a partir desta sexta-feira (2).

O assessor econômico do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos), Antonio José, estima que a queda nos postos deve variar de R$ 0,18 a R$ 0,20 por litro.

O consumidor vai passar a observar a diferença entre um ou dois dias no caso dos estabelecimentos que trabalham com estoques menores.

"O preço de bomba é livre, cada posto faz de acordo com seus custos, mas o mercado faz com que preços tendam a ficar no mesmo nível, por causa da competição", afirma Antonio José.

Alívio nas bombas

O presidente da Câmara Setorial de Logística do Ceará, Bruno Iughetti, prevê que haja um alívio de 5% no preço nas bombas. Ele ainda revela que novos cortes no preço devem continuar pelos próximos 30 dias.

Isso porque o preço do petróleo no mercado internacional, uma das variáveis da política de preços da Petrobras, está em queda e já figura abaixo dos US$ 100. Outro componente dessa equação é a variação cambial, que tem favorecido a moeda brasileira.

"A expectativa é que continuemos o movimento mais frequente de redução de preço, ou seja, a tendência observada no mercado deverá se manter nos próximos 30 dias", afirma.

