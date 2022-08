Preço médio do litro da gasolina cai R$ 0,54 em 3 semanas no Ceará; veja valores em 12 cidades

Com a nova alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e reajustes recentes feitos pela Petrobras, o valor médio do litro da gasolina chegou a R$ 5,47 no Ceará na última semana. Entre 24 e 30 de julho, o preço médio era de R$6,01. As informações são de levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre os dias 14 e 20 de agosto.

Ao todo, foram pesquisados 207 postos de combustíveis no Estado e o preço mínimo encontrado foi de R$ 5,19, em Fortaleza, enquanto o máximo foi de R$ 6,40, em Itapipoca.

Apesar do levantamento oficial, a gasolina chegou a ser ofertada por R$ 5,17 na Capital cearense, na quarta (17). As reduções da Petrobras buscam alinhar o preço do combustível internamente ao preço de paridade de importação, que é uma média dos preços praticados nos países europeus e nos Estados Unidos.

OUTROS COMBUSTÍVEIS

O cenário dos preços no Ceará para os outros combustíveis também é de redução, porém de forma lenta. O diesel S10, por exemplo, caiu de R$ 7,67, há um mês, para R$ 7,27 nesta semana.

Já o etanol caiu de R$ 5,50 para R$5,02 em 196 postos pesquisados. O gás natural veicular (GNV), por sua vez, só teve uma redução de R$ 5,55 para R$ 5,30.

PREÇO DA GASOLINA EM CIDADES DO CEARÁ

CANINDÉ

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 5,78

Preço mínimo: R$ 5,74

​Preço máximo: R$ 5,89

CAUCAIA

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,44

Preço mínimo: R$ 5,27

​Preço máximo: R$ 5,59

CRATEÚS

Postos pesquisados: 7

Preço médio: R$ 6,04

Preço mínimo: R$ 5,98

​Preço máximo: R$ 6,15

CRATO

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,43

Preço mínimo: R$ 5,19

​Preço máximo: R$ 5,78

FORTALEZA

Postos pesquisados: 102

Preço médio: R$ 5,41

Preço mínimo: R$ 5,19

​Preço máximo: R$ 5,78

ICÓ

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,71

Preço mínimo: R$ 5,58

​Preço máximo: R$ 5,98

ITAPIPOCA

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 6,29

Preço mínimo: R$ 6,24

​Preço máximo: R$ 6,40

JUAZEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,48

Preço mínimo: R$ 5,25

​Preço máximo: R$ 6,09

LIMOEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 5,95

Preço mínimo: R$ 5,94

​Preço máximo: R$ 5,96

MARACANAÚ

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 5,35

Preço mínimo: R$ 5,25

​Preço máximo: R$ 5,79

QUIXADÁ

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,56

Preço mínimo: R$ 5,49

​Preço máximo: R$ 5,75

SOBRAL

Postos pesquisados: 14

Preço médio: R$ 5,88

Preço mínimo: R$ 5,85

​Preço máximo: R$ 5,89