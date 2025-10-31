Diário do Nordeste
Imagem de um carro vermelho sendo abastecido para matéria sobre posto vai distribuir gasolina de graça para carros e motos vermelhos em Fortaleza.

Negócios

Posto vai distribuir gasolina de graça para carros e motos vermelhos em Fortaleza

Ação será realizada por apenas 30 minutos, nesta sexta-feira (31).

Redação 30 de Outubro de 2025
A imagem mostra um posto de combustíveis da Petrobras em uma área urbana. No canto esquerdo, há uma placa com os preços do dia: o etanol custa R$ 4,88 e a gasolina comum R$ 6,23, com pagamento em dinheiro, Pix ou débito. É possível ver carros sendo abastecidos nas bombas e funcionários com uniformes verdes próximos ao atendimento.

Negócios

Apesar do corte da Petrobras, consumidores não percebem redução nos preços dos postos de Fortaleza

Veja se está valendo a pena abastecer com etanol.

Letícia do Vale 28 de Outubro de 2025
Bomba de gasolina em posto durante reajuste de preços anunciado pela Petrobras no Ceará.

Negócios

Preço da gasolina cai no Ceará a partir desta terça (21); veja quanto deve ficar o litro

Tendência é que o preço do combustível acompanhe a queda do valor do petróleo e apresente novas reduções

Letícia do Vale 20 de Outubro de 2025
Imagem mostra posto de combustível

Negócios

Petrobras reduz em 4,9% o preço da gasolina para distribuidoras

Com a redução, o preço médio de venda passa a ser de R$ 2,71 por litro

Redação 20 de Outubro de 2025
Foto que contém Mário Araripe, Ilson Mateus e Maria das Graças Dias Branco

Negócios

Nordeste tem 30 bilionários em 2025; veja os nomes da lista da Forbes

Destaque fica para o Ceará, que concentra três em cada cinco bilionários da região

Luciano Rodrigues 31 de Agosto de 2025
Imagem mostra abastecimento de carro em posto de gasolina, ilustrando operação que combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

País

Operação combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

Segundo a Receita Federal, a força-tarefa é a maior operação contra o crime organizado na história do País

Carol Melo 28 de Agosto de 2025
Trem da Transnordestina com vagões azuis com listras amarela e verde

Negócios

De grãos a combustíveis: o que a Transnordestina vai transportar quando estiver em operação

Carga entre o Piauí e o Ceará deve começar a ser transportada em outubro, ainda em fase de testes

Letícia do Vale 25 de Agosto de 2025
foto para ilustrar matéria sobre o Estreito de Ormuz, rota essencial por onde é transportado cerca de 20% do petróleo mundial

Mundo

Entenda o que é o Estreito de Ormuz, rota essencial do petróleo sob risco de fechamento pelo Irã

Em reação à escalada de ataques no Oriente Médio, os operadores temem interrupções na produção e no transporte da commodity

Diário do Nordeste/AFP 20 de Junho de 2025
Posto de combustível com placa de preços praticados evidenciando o valor de R$ 6,35 na gasolina

Negócios

Gasolina fica até R$ 0,12 mais barata em Fortaleza após corte da Petrobras nas refinarias

Anúncio da empresa foi feito na última segunda-feira (2) com possível objetivo de conter inflação

Paloma Vargas 03 de Junho de 2025
Bomba de um posto de gasolina

Negócios

Gasolina sumindo? Saiba o que está devorando seu tanque e veja como economizar

A forma como os condutores dirigem pode economizar até 30% de combustível, segundo especialista ouvido pelo Diário do Nordeste

Bergson Araujo Costa 28 de Maio de 2025
