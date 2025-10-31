Ação será realizada por apenas 30 minutos, nesta sexta-feira (31).
Veja se está valendo a pena abastecer com etanol.
Tendência é que o preço do combustível acompanhe a queda do valor do petróleo e apresente novas reduções
Com a redução, o preço médio de venda passa a ser de R$ 2,71 por litro
Destaque fica para o Ceará, que concentra três em cada cinco bilionários da região
Segundo a Receita Federal, a força-tarefa é a maior operação contra o crime organizado na história do País
Carga entre o Piauí e o Ceará deve começar a ser transportada em outubro, ainda em fase de testes
Em reação à escalada de ataques no Oriente Médio, os operadores temem interrupções na produção e no transporte da commodity
Anúncio da empresa foi feito na última segunda-feira (2) com possível objetivo de conter inflação
A forma como os condutores dirigem pode economizar até 30% de combustível, segundo especialista ouvido pelo Diário do Nordeste