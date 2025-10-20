Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Preço da gasolina cai no Ceará a partir desta terça (21); veja quanto deve ficar o litro

Tendência é que o preço do combustível acompanhe a queda do valor do petróleo e apresente novas reduções

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
(Atualizado às 19:58)
Negócios
Bomba de gasolina em posto durante reajuste de preços anunciado pela Petrobras no Ceará.
Legenda: O preço médio da gasolina comum no Ceará na semana passada era R$ 6,27, segundo a ANP.
Foto: Fabiane de Paula / SVM

Após o reajuste anunciado pela Petrobras nesta segunda-feira (20), o preço médio do litro da gasolina comum nos postos do Ceará poderá variar entre R$ 5,55 e R$ 6,65, caso a redução seja integralmente repassada ao consumidor final.

Segundo divulgado pela estatal, a empresa irá reduzir em 4,9% o preço da gasolina A (pura) vendida para as distribuidoras. A mudança ocorre a partir desta terça-feira (21). 

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Mais etanol na gasolina aquece demanda por soja e milho

teaser image
Victor Ximenes

O dia em que Fortaleza quase ficou sem gasolina

teaser image
Negócios

Gasolina fica até R$ 0,12 mais barata em Fortaleza após corte da Petrobras nas refinarias

Os valores têm como base os dados mais recentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referentes à semana de 12 a 18 de outubro, com levantamento feito em 111 postos do Estado.

Atualmente, o preço médio da gasolina no Ceará é de R$ 6,27. Com a aplicação do desconto de 4,7% sobre a parcela da Petrobras na composição do combustível, esse valor poderia cair para R$ 6,18.

Na outra ponta, o menor preço registrado na semana passada (R$ 5,63) cairia para R$ 5,55, enquanto o maior, de R$ 6,75, reduziria para R$ 6,65.

Quanto custará encher o tanque 

As quedas no preço da gasolina, portanto, variam de R$ 0,08 a R$ 0,10 por litro no Ceará. No caso de um carro com tanque de 45 litros, a economia ao abastecer seria de R$ 3,60 a R$ 4,50, enquanto para um veículo com 55 litros, a redução no gasto seria de R$ 4,40 a R$ 5,50.

Considerando o preço médio atual de R$ 6,27, o valor total para encher o tanque cairia de R$ 282,15 para R$ 278,10 (economia de R$ 4,05) no caso do tanque de 45 litros, e de R$ 344,85 para R$ 339,90 (economia de R$ 4,95) no de 55 litros.

Como funciona o repasse 

Essa estimativa, no entanto, leva em consideração um cenário ideal, no qual os demais fatores que compõem o valor do litro da gasolina, como distribuição, revenda, custo do etanol e tributos, permaneçam iguais

Além disso, seria necessário que toda a redução da parcela da Petrobras fosse repassada ao consumidor, o que, segundo o pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Ineep), Iago Montalvão, não costuma ocorrer na prática. 

“O que a gente tem observado é que, muitas vezes, a Petrobras reduz os preços, mas as refinarias privatizadas não reduzem na mesma proporção e as distribuidoras e os postos aumentam os ganhos proporcionalmente, o que faz com que o preço não reduza na mesma intensidade”
Iago Montalvão
Pesquisador do Ineep
 

O assessor de assuntos econômicos do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE), Antônio José, também salienta que não é possível determinar, com certeza, a quanto chegará o preço do combustível nos postos cearenses

“Além da Petrobrás, existem outros players que fornecem também para o mercado cearense. Influem tanto esses outros players como também outros componentes do custo. Por exemplo, a gasolina (vendida nos postos) 30% é de etanol”, destaca. 

Em caso de redução do preço da gasolina, Antônio explica que os preços se alteram à medida que os postos recebem o produto das distribuidoras. Assim, a mudança pode ser sentida pelos consumidores ao longo desta e da próxima semana.

Na visão de Iago, é possível que a Petrobras anuncie novas reduções no preço da gasolina, já que o preço nacional do combustível está acima dos valores internacionais. “Se o preço do petróleo continuar baixando, e a perspectiva é que isso aconteça, ela (Petrobras) pode fazer reduções, mas não tem como afirmar com certeza em quanto tempo”, indica. 

Entenda o cálculo

O valor de R$ 6,18 foi calculado com base no preço médio da gasolina comum no Ceará na semana passada (R$ 6,27), segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo o site da Petrobrás, o preço médio do litro da gasolina no Ceará é calculado da seguinte forma:

  • R$ 1,25 - Distribuicão e Revenda (19,9%);
  • R$ 0,93 - Custo Etanol Anidro (14,9%);
  • R$ 1,47 - Imposto Estadual (23,4%);
  • R$ 0,68 - Impostos Federais (10,9%);
  • R$ 1,94 - Parcela Petrobras (30,9%).

Composição do preço da gasolina no Ceará mostra que a parcela da Petrobras representa 30,9% do valor final.
Legenda: Valor do litro de gasolina é composto por diversas variáveis.
Foto: Reprodução/Petrobras

Assim, aplicando a redução de 4,9% anunciada pela Petrobras na parcela representada pela estatal é possível chegar ao preço final de R$ 6,18 para a média do litro de gasolina comum no Ceará. 


 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Bomba de gasolina em posto durante reajuste de preços anunciado pela Petrobras no Ceará.
Negócios

Preço da gasolina cai no Ceará a partir desta terça (21); veja quanto deve ficar o litro

Tendência é que o preço do combustível acompanhe a queda do valor do petróleo e apresente novas reduções

Letícia do Vale
Há 1 hora
Confira o resultado da Dupla-Sena 2875 de hoje, segunda-feira, 20/10; prêmio é de R$ 900 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2875 de hoje, segunda-feira, 20/10; prêmio é de R$ 900 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2875 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 900 mil.

A. Seraphim
Há 2 horas
Confira o resultado da Quina, concurso 6857, desta segunda-feira (20/10); prêmio é de R$ 10,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6857, desta segunda-feira (20/10); prêmio é de R$ 10,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Veja agora o resultado da Lotomania 2838 – Sorteio de segunda-feira, 20/10; Prêmio de R$ 3,3 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2838 – Sorteio de segunda-feira, 20/10; Prêmio de R$ 3,3 milhões

Apostas para a Lotomania 2838 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 2 horas
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3517, desta segunda-feira (20/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3517, desta segunda-feira (20/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (20/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
20 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (20/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
20 de Outubro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 761 - Sorteio de segunda-feira, 20/10; Prêmio de R$ 2,8 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 761 - Sorteio de segunda-feira, 20/10; Prêmio de R$ 2,8 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 761 em 20/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
20 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Petrobras recebe licença para perfurar poço na Margem Equatorial

O poço a ser perfurado está localizado em águas profundas do Amapá, a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas

Egídio Serpa
20 de Outubro de 2025
Maior piscina da América Latina
Victor Ximenes

Maior piscina da América Latina abre em Jeri com show de Alok

Victor Ximenes
20 de Outubro de 2025
Moradores formam as palavras Acesso Livre na praia de Jericoacoara.
Negócios

TRF5 decide nesta terça (21) sobre cobrança de ingresso para acessar a Vila de Jericoacoara

O Tribunal analisará recurso da empresa Urbia Cataratas, responsável pela administração do Parque Nacional

Redação
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra posto de combustível
Negócios

Petrobras reduz em 4,9% o preço da gasolina para distribuidoras

Com a redução, o preço médio de venda passa a ser de R$ 2,71 por litro

Redação
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra médicos reunidos
Papo Carreira

Enamed 2025: veja quando sai o gabarito preliminar

Nota do exame pode ser usada para ingresso em programas de residência médica

Redação e Agência Brasil
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra close-up em carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Papo Carreira

OAB: sai gabarito preliminar da 2ª fase do 44º Exame de Ordem

Cadernos de provas e padrões de respostas preliminar foram publicados

Carol Melo
20 de Outubro de 2025
Fachada de prédio da Sudene.
Victor Ximenes

Sudene aprova R$ 34,7 milhões para dois projetos no Ceará

Projetos em Maracanaú e Jaguaribara avançam na tramitação para financiamento

Victor Ximenes
20 de Outubro de 2025
Mão segura caneta durante prova de concurso público.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (20)

Há oportunidades com salários de mais de R$ 4 mil

Redação
20 de Outubro de 2025
Trabalhador manuseia barras de ferro fundido em oficina industrial, representando o setor metalúrgico e a produção de peças no Ceará.
Negócios

Nova planta industrial pode atrair investimentos do setor automotivo ao aeronáutico no Ceará

Fábrica será instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém

Letícia do Vale
20 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

ExpoCariri com triplo da área e 170 estandes espera 50 mil pessoas

Haverá cursos sobre novas técnicas e tecnologias usadas nos diferentes ramos da agropecuária. A Faec estima negócios de R$ 30 milhões.

Egídio Serpa
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra campo com mais de 5 búfalos pastando.
Negócios

Paracuru e Pentecoste concentram criação de búfalos, e rebanhos crescem 20% no Ceará

Estado tem condições climáticas favoráveis para a produção do animal

Paloma Vargas
20 de Outubro de 2025
Volantes de apostas expostos em uma casa lotérica da Caixa, representando as loterias do dia com jogos como Quina, Lotofácil e Lotomania.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 10,5 milhões nesta segunda (20)

Veja quais jogos pagam os principais prêmios e saiba como apostar

Redação
20 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Para agroindustrial, estratégia de Lula e do PT preocupa

Com Jorge Messias, presidente Lula amplia maioria no STF, tira proveito das divergências na direita e, com Trump, melhora a popularidade

Egídio Serpa
20 de Outubro de 2025
Foto que contém a Estação Ferroviária de Sobral, abandonada e atualmente sede da Escola de Belas Artes de Sobral.
Negócios

O que se sabe sobre o trem de passageiros entre Fortaleza e Sobral?

Interligação ferroviária utilizaria infraestrutura já existente

Luciano Rodrigues
19 de Outubro de 2025
Cartelas de Mega-Sena.
Negócios

Duas apostas de Fortaleza ganham quase 300 mil na Mega-Sena 2929

Aposta simples de seis dezenas da Mega-Sena custa R$ 4,50

Redação
18 de Outubro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6856, deste sábado (18/10); prêmio é de R$ 9,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1216 de hoje 18/10; prêmio é de R$ 1 milhão

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 295 de hoje 18/10; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6010, deste sábado (18/10); prêmio é de R$ 1,3 milhão

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3516, deste sábado (18/10); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2929 deste sábado (18/10); prêmio é de R$ 47,8 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2309 de hoje, 18/10; prêmio é de R$ 36,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025