Preço da gasolina cai no Ceará a partir desta terça (21); veja quanto deve ficar o litro

Após o reajuste anunciado pela Petrobras nesta segunda-feira (20), o preço médio do litro da gasolina comum nos postos do Ceará poderá variar entre R$ 5,55 e R$ 6,65, caso a redução seja integralmente repassada ao consumidor final.

Segundo divulgado pela estatal, a empresa irá reduzir em 4,9% o preço da gasolina A (pura) vendida para as distribuidoras. A mudança ocorre a partir desta terça-feira (21).

Os valores têm como base os dados mais recentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referentes à semana de 12 a 18 de outubro, com levantamento feito em 111 postos do Estado.

Atualmente, o preço médio da gasolina no Ceará é de R$ 6,27. Com a aplicação do desconto de 4,7% sobre a parcela da Petrobras na composição do combustível, esse valor poderia cair para R$ 6,18.

Na outra ponta, o menor preço registrado na semana passada (R$ 5,63) cairia para R$ 5,55, enquanto o maior, de R$ 6,75, reduziria para R$ 6,65.

Quanto custará encher o tanque

As quedas no preço da gasolina, portanto, variam de R$ 0,08 a R$ 0,10 por litro no Ceará. No caso de um carro com tanque de 45 litros, a economia ao abastecer seria de R$ 3,60 a R$ 4,50, enquanto para um veículo com 55 litros, a redução no gasto seria de R$ 4,40 a R$ 5,50.

Considerando o preço médio atual de R$ 6,27, o valor total para encher o tanque cairia de R$ 282,15 para R$ 278,10 (economia de R$ 4,05) no caso do tanque de 45 litros, e de R$ 344,85 para R$ 339,90 (economia de R$ 4,95) no de 55 litros.

Como funciona o repasse

Essa estimativa, no entanto, leva em consideração um cenário ideal, no qual os demais fatores que compõem o valor do litro da gasolina, como distribuição, revenda, custo do etanol e tributos, permaneçam iguais.

Além disso, seria necessário que toda a redução da parcela da Petrobras fosse repassada ao consumidor, o que, segundo o pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Ineep), Iago Montalvão, não costuma ocorrer na prática.

“O que a gente tem observado é que, muitas vezes, a Petrobras reduz os preços, mas as refinarias privatizadas não reduzem na mesma proporção e as distribuidoras e os postos aumentam os ganhos proporcionalmente, o que faz com que o preço não reduza na mesma intensidade” Iago Montalvão Pesquisador do Ineep

O assessor de assuntos econômicos do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE), Antônio José, também salienta que não é possível determinar, com certeza, a quanto chegará o preço do combustível nos postos cearenses.

“Além da Petrobrás, existem outros players que fornecem também para o mercado cearense. Influem tanto esses outros players como também outros componentes do custo. Por exemplo, a gasolina (vendida nos postos) 30% é de etanol”, destaca.

Em caso de redução do preço da gasolina, Antônio explica que os preços se alteram à medida que os postos recebem o produto das distribuidoras. Assim, a mudança pode ser sentida pelos consumidores ao longo desta e da próxima semana.

Na visão de Iago, é possível que a Petrobras anuncie novas reduções no preço da gasolina, já que o preço nacional do combustível está acima dos valores internacionais. “Se o preço do petróleo continuar baixando, e a perspectiva é que isso aconteça, ela (Petrobras) pode fazer reduções, mas não tem como afirmar com certeza em quanto tempo”, indica.

Entenda o cálculo

O valor de R$ 6,18 foi calculado com base no preço médio da gasolina comum no Ceará na semana passada (R$ 6,27), segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo o site da Petrobrás, o preço médio do litro da gasolina no Ceará é calculado da seguinte forma:

R$ 1,25 - Distribuicão e Revenda (19,9%);

R$ 0,93 - Custo Etanol Anidro (14,9%);

R$ 1,47 - Imposto Estadual (23,4%);

R$ 0,68 - Impostos Federais (10,9%);

R$ 1,94 - Parcela Petrobras (30,9%).

Legenda: Valor do litro de gasolina é composto por diversas variáveis. Foto: Reprodução/Petrobras

Assim, aplicando a redução de 4,9% anunciada pela Petrobras na parcela representada pela estatal é possível chegar ao preço final de R$ 6,18 para a média do litro de gasolina comum no Ceará.



