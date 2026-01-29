Diário do Nordeste
Preço do petróleo dispara por medo de conflito EUA x Irã

O barril do tipo Brent, referenciado pela Petrobras, está sedo negociado por US$ 69,79

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 10:27)
Egídio Serpa
Legenda: Nas manifestações contra o governo do Irã, já morreram mais de 6.500 pessoas. Os EUA ameaçam bombardear o solo iraniano
Foto: AFP
Atenção! O preço internacional do petróleo disparou na manhã desta quinta-feira, 29. A razão é a ameaça cada vez mais forte de os Estados Unidos atacarem o Irã, onde prosseguem as manifestações contra o seu teocrático governo e a favor de sua derrubada, como informa o site Infomoney, com base na agência Reuters,

Mais de 6.500 já morreram nos confrontos com a Guarda Iraniana.  

Os preços futuros do barril do petróleo do tipo Brent, referenciado pela Petrobras, estava sendo negociado às 10 horas de hoje, na Bolsa de Londres, a US$ 69,79, com viés de alta. 

O governo dos EUA, comandado pelo presidente Donald Trump, exige que o governo do Irã interrompa e cesse seu programa nuclear, sob a ameaça de um ataque militar.

Uma grande frota naval dos EUA, liderada pelo porta-aviões Abraham Lincoln, já chegou ao Oriente Médio, onde o clima é de tensão. 

Uma intervenção militar dos EUA no Irã teria, imediatamente, o apoio de forças de Israel, e aí o cenário de guerra estaria criado.

O governo iraniano já advertiu que um ataque dos EUA ao seu território será interpretado como uma declaração de guerra e será respondido imediatamente. 

As empresas de petróleo dos EUA estão reabrindo a produção dos seus poços, que estavam fechados por causa do frio. Os EUA são os maiores produtores mundiais de petróleo.  

Há cinco dias, o petróleo do tipo Brent foi negociado por US$ 62 por barril. 

