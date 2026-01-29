Preço do petróleo dispara por medo de conflito EUA x Irã
O barril do tipo Brent, referenciado pela Petrobras, está sedo negociado por US$ 69,79
Atenção! O preço internacional do petróleo disparou na manhã desta quinta-feira, 29. A razão é a ameaça cada vez mais forte de os Estados Unidos atacarem o Irã, onde prosseguem as manifestações contra o seu teocrático governo e a favor de sua derrubada, como informa o site Infomoney, com base na agência Reuters,
Mais de 6.500 já morreram nos confrontos com a Guarda Iraniana.
Os preços futuros do barril do petróleo do tipo Brent, referenciado pela Petrobras, estava sendo negociado às 10 horas de hoje, na Bolsa de Londres, a US$ 69,79, com viés de alta.
O governo dos EUA, comandado pelo presidente Donald Trump, exige que o governo do Irã interrompa e cesse seu programa nuclear, sob a ameaça de um ataque militar.
Uma grande frota naval dos EUA, liderada pelo porta-aviões Abraham Lincoln, já chegou ao Oriente Médio, onde o clima é de tensão.
Uma intervenção militar dos EUA no Irã teria, imediatamente, o apoio de forças de Israel, e aí o cenário de guerra estaria criado.
O governo iraniano já advertiu que um ataque dos EUA ao seu território será interpretado como uma declaração de guerra e será respondido imediatamente.
As empresas de petróleo dos EUA estão reabrindo a produção dos seus poços, que estavam fechados por causa do frio. Os EUA são os maiores produtores mundiais de petróleo.
Há cinco dias, o petróleo do tipo Brent foi negociado por US$ 62 por barril.
