Castanha de caju do Ceará: Usibras invade o Mercado Árabe

Maior exportadora de castanha de caju do Brasil, a Usibras, com sede em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), está participando nesta semana, com estande próprio, de mais uma edição da Gulfood, maior feira de alimentos Halal (produzidos segundo as leis islâmicas), que se realiza desde segunda-feira, 26, em Dubai, nos Emirados Árabes.

Com fábricas em Gana, na África, em no estado de New Jersey, nos EUA, a Usibras cuida, agora, de modo presencial, de conquistar o mercado do Oriente Médio, que cresce exponencialmente. Desde os anos 90 do século passado, a Usibras exporta castanha para os países árabes, “mas, nos últimos cinco aos, essa exportação tem crescido quase em progressão geométrica, tanto é que o Oriente Médio já é o nosso terceiro mercado, atrás apenas dos EUA, graças à nossa rede de distribuição em operação lá, e da América Latina”.

Guilherme Assis, sócio e presidente da empresa, transmitiu nesta quarta-feira, 28, diretamente de Dubai para esta coluna a informação de que o mercado árabe vem registrando crescimento médio de cerca de 15% ao ano no consumo de castanha de caju nos últimos três anos, consolidando-se como um dos mercados globais de maior expansão nesse segmento.

“Eis a razão por que estamos aqui, mais uma vez”, disse Assis, que é o presidente do Sindicato da Indústria de Castanha de Caju do Ceara, filiado à Fiec, cujo presidente, Ricardo Cavalcante, comentou:

“A Usibras é uma empresa que orgulha a indústria cearense, porque atua de modo sustentável, ou seja, respeitando o meio ambiente, cuidando do lado social da empresa e mantendo padrão de governança qualitativo.”

A Usibras foi fundada em 1979 por Francisco Assis Neto (FAN), patriarca da família, inicialmente atuando na compra de castanha de caju junto aos produtores e na revenda para indústrias do Ceará. Com forte espírito empreendedor, ainda no início de sua trajetória, Francisco Assis percebeu a necessidade de verticalizar a operação e investir na industrialização. Assim, foi implantada a primeira unidade fabril da empresa em Mossoró (RN), marco inicial do crescimento industrial da companhia.

Com expansão contínua, a capacidade produtiva logo se tornou insuficiente para atender à demanda conquistada, o que levou à inauguração de uma nova e moderna unidade industrial na geografia de Aquiraz, na RMF, que hoje abriga, também, a matriz e o headquarters do Grupo FAN. Essa planta consolidou a posição da USIBRAS entre os principais players do setor no país.

Em 2004, a empresa deu início ao seu processo de internacionalização com a inauguração da subsidiária em Camden, no estado de New Jersey, voltada ao atendimento direto do mercado americano. Em 2012, diante de uma safra desfavorável no Brasil e buscando maior segurança de suprimento, a Usibras implantou uma unidade industrial própria em Pram Pram, na africana Gana, a qual tem hoje capacidade produtiva de 20 mil toneladas/ano, voltada 100% à exportação, empregando cerca de 600 colaboradores diretos.

Atualmente, a empresa opera com fornecimento multiorigem, trabalhando com castanhas provenientes do Brasil, Gana, Costa do Marfim e Vietnã, o que permite atender com excelência diferentes perfis de clientes, mercados e especificações técnicas, garantindo segurança de suprimento, regularidade logística e competitividade global.

No Brasil, a Usibras conta com capacidade produtiva instalada de 70 mil toneladas/ano, operando, em média, com 75% dessa capacidade, ajustando sua produção de acordo com o comportamento das safras.

Em anos de quebra agrícola, como o atual, a companhia importa castanha in natura da África em regime de drawback, assegurando continuidade operacional e atendimento pleno aos seus clientes. Suas unidades brasileiras geram cerca de 1.200 empregos diretos em plena produção, desempenhando papel relevante no desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua, especialmente no Ceará e no Rio Grande do Norte.

Com forte vocação internacional, a Usibras exporta cerca de 70% de sua produção para mais de 40 países, atendendo mercados altamente exigentes como Estados Unidos, União Europeia, Oriente Médio, Ásia e América Latina, consolidando-se como uma das principais exportadoras brasileiras do setor de castanha de caju.

A empresa mantém uma governança corporativa sólida, com Francisco Assis Neto na presidência do Conselho do Grupo FAN. O conselho é composto por quatro dos cinco filhos do fundador, que atuam diretamente na gestão executiva dos negócios, além de dois conselheiros independentes, assegurando equilíbrio entre visão familiar, profissionalização da gestão e boas práticas corporativas.

Sempre orientada pela busca contínua de novos mercados, a estratégia de diversificação geográfica da USIBRAS mostrou-se especialmente acertada após o recente cenário de elevação de tarifas internacionais. Embora impactada, a empresa reagiu de forma rápida e eficiente, intensificando sua atuação em novos mercados e fortalecendo ainda mais sua presença global.