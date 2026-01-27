Fiec reúne empresários e louva os princípios da sustentabilidade

Está este planeta em rápido processo de mudança, e uma delas é a também rápida adequação do mundo corporativo, principalmente do seu setor industrial, aos novos critérios de desenvolvimento, os quais agora obedecem a três letras: ESG, que dizem respeito à sustentabilidade ambiental, social e de governança. Hoje, terça-feira, 27, o auditório da cobertura da Casa Indústria ficou lotado para assistir à entrega do Selo ESG-Fiec a mais três empresas cearenses que foram certificadas e a uma que foi recertificada pela segunda vez com a nota máxima – o triplo A.

Foram certificadas a Linhas e Cores, de moda íntima; a Companhia Docas do Ceará, primeira estatal a receber o Selo; e a Tecer Terminais Portuários Ceará, da área de logística.

Antes da entrega da Certificação, validada pelo Bureau Veritas, uma das maiores certificadoras mundiais, o presidente da Federação das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante falou. E, para começar, disse o seguinte:

“Para a indústria, sustentabilidade não é um custo adicional nem uma concessão circunstancial. Ela é, cada vez mais, um posicionamento estratégico, alinhado às tendências globais de valorização das relações com clientes, fornecedores, colaboradores, comunidades e mercados. Empresas que incorporam essa visão fortalecem sua reputação, ampliam sua capacidade de acessar mercados, reduzem riscos e constroem bases mais sólidas para competir no médio e no longo prazos”.

Em seguida, Cavalcante passou a falar sobre cada uma das empresas certificadas:

“A primeira é a Linhas & Cores, que representa com muita clareza a força de um setor que gera oportunidades, promove inclusão e tem profundo impacto social. A Linhas & Cores é uma indústria que compreende que sustentabilidade começa pelas pessoas, pelas relações de trabalho, o respeito aos talentos e a responsabilidade com quem produz e com quem consome.

“Ao longo de sua trajetória, a empresa construiu um modelo de crescimento que valoriza o equilíbrio entre resultado, cuidado social e visão de futuro. Esse é um mérito que precisa ser reconhecido. Registro aqui os parabéns da FIEC à Linhas & Cores, estendidos na pessoa da minha amiga e diretora financeira da empresa, Eliza Pinto, que representa todos os que constroem essa história com compromisso e responsabilidade.”

“A segunda empresa é a Tecer Terminais Portuários, um exemplo de organização que alia eficiência operacional, visão estratégica e compromisso com o futuro. Atuando em um setor fundamental não apenas para a indústria, mas para toda a economia, a Tecer compreende que logística moderna exige responsabilidade ambiental, segurança e inovação contínua. Sua atuação demonstra que é possível crescer, investir e ampliar operações mantendo critérios claros de sustentabilidade e governança.

“Registro os parabéns da Fiec à Tecer Terminais Portuários, estendidos na pessoa de meu amigo Carlos Maia, seu diretor acionista, como reconhecimento a todos que constroem essa trajetória.

“A terceira empresa é a Companhia Docas do Ceará, que ocupa um lugar estratégico no desenvolvimento industrial do nosso Estado. A logística portuária é parte essencial da competitividade da indústria, da integração com os mercados globais e da atração de investimentos.

“Reconhecer a Companhia Docas do Ceará com o Selo ESG-Fiec é reconhecer uma instituição que continuamente vem avançando em governança corporativa, eficiência operacional e responsabilidade socioambiental, compreendendo que infraestrutura e sustentabilidade precisam caminhar juntas.

“Deixo aqui o reconhecimento da Fiec à Companhia Docas do Ceará, na pessoa de seu diretor-presidente, meu amigo Lúcio Ferreira Gomes, estendendo esse cumprimento a todos que nela trabalham e contribuem para o fortalecimento da logística e do desenvolvimento do Ceará.

“A quarta empresa de hoje, a BSpar Incorporações, representa a maturidade de uma empresa que compreendeu, desde cedo, que sustentabilidade é uma jornada contínua, inseparável de boa governança e de visão de longo prazo. A conquista da recertificação com nota máxima, AAA, reafirma a consistência desse caminho, sustentado por método, disciplina e compromisso permanente com padrões elevados de gestão.

“Essa trajetória está diretamente associada à liderança de meu amigo Beto Studart, ex-presidente desta Casa, e uma referência para a indústria cearense. Um líder visionário e inovador, profundamente comprometido com o fortalecimento da indústria, com a modernização das instituições e com o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Sob sua liderança, a BSpar consolidou uma atuação marcada pela responsabilidade, pela valorização das pessoas e pela capacidade de antecipar tendências, demonstrando que crescer de forma sustentável é também uma forma concreta de contribuir para o futuro do Ceará.

Em nome da indústria cearense, parabenizo toda a equipe da BSpar Incorporações, na pessoa de meu amigo Beto Studart, por renovar esse compromisso e reafirmar seu padrão de excelência.”

Em nome da Linhas e Cores, falou D. Elisa Pinto, que agradeceu a certificação de sua empresa, que agora compreende o alcance dos critérios ESG de empreender, algo de que também seu corpo de colaboradores se apropriou. Com outras palavras, ela disse que, agora, a Linhas e Cores mantém-se em crescimento, entendendo, porém, que que respeitar e defender o meio ambiente, cuidar bem das pessoas e respeitá-las e seguir rígidos padrões de moral e ética fazem bem à empresa, aos seus clientes, aos seus dirigentes e aos seus colaboradores.’

Por sua vez, Carlos Maia, acionista e diretor da Tecer Terminais Ceará, disse:

“O Certificado que hoje recebemos é uma confirmação para a sociedade de que a Tecer vem conseguindo implementar os propósitos imaginados por seus acionistas, que têm como pilares principais o desenvolvimento sustentável centrado nas pessoas; na atuação empresarial com responsabilidade ambiental e social; e tendo como suporte uma gestão corporativa de qualidade fundamentada na transparência e em princípios éticos. A obtenção do certificado ESG FIEC foi um grande e difícil primeiro passo. O desafio maior, agora, é mantê-lo e preservá-lo.”

Lúcio Gomes, presidente da Companhia Docas do Ceará, falou em seguida e afirmou que sua empresa é uma estatal que atua em área muito sensível e importante da infraestrutura do país. E contou que, por isto mesmo, sua gestão está, desde o primeiro dia, comprometida com a sustentabilidade nos seus pilares: o respeito ao meio ambiente, o respeito às pessoas que nela trabalham e às que são usuárias dos seus serviços e aos padrões de moral, ética e transparência que deve ter a moderna e responsável governança.

Por fim, Beto Studart, controlador do Grupo BSpar, disse:

“A antiga visão, focada apenas em resultados financeiros, hoje é insuficiente. Crescimento sustentável exige equilíbrio entre desempenho econômico, responsabilidade social, cuidado ambiental e governança ética. A agenda ESG não é discurso nem moda: é prática diária, é critério de decisão, é compromisso com o longo prazo.

“Precisamos assumir os impactos que geramos e atuar de maneira consciente, inovadora e responsável, respeitando o planeta e as próximas gerações. Sustentabilidade, para nós, é unir técnica e sensibilidade, criando empreendimentos que dialoguem com o presente e permaneçam relevantes ao longo do tempo.