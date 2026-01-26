Presidente da Funceme: "Este é o pior janeiro da história do clima no Ceará"
Eduardo Martins revelou a 25 empresários do agro com os quais se reuniu hoje que, em janeiro, a média de chuva é de 99 mm. E só choveu o equivalente a 18 mm
Atenção! O presidente da Funceme, engenheiro Eduardo Martins, reuniu-se hoje com 25 empresários da agropecuária do Ceará. Durante as duas horas que durou a reunião, ele prendeu a atenção e a respiração dos empresários, despejando algumas informações muito importantes e interessantes. Uma delas foi a seguinte:
A Funceme tem hoje 550 postos de coleta de informações sobre chuvas em todo o estado, além de 12 boias instaladas dentro do mar, ao longo dos 600 quilômetros do litoral cearense. Esses postos de coleta marinha, além de medirem o volume das chuvas, são dotados de sensores que avaliam a temperatura e a salinidade da água, indicativos relevantes para o monitoramento do clima.
O presidente da Funceme disse também que, nos últimos 54 anos, esta é a pior pré-estação de chuvas que o Ceará já enfrentou. Para que se tenha uma ideia do que isto representa, basta citar que, nestes 26 dias do mês de janeiro, 81% do território cearense ficaram abaixo da média histórica da pluviometria do estado.
Eduardo Martins acrescentou, usando outras palavras, a informação a seguir:
"A média de chuvas deste janeiro de 2026 em todo o Ceará é de 18,4 milímetros. É algo que assusta, quando se sabe que a média histórica para o mês de janeiro é de 99 milímetros."
Eduardo Martins também disse, agora com todas as letras:
“Este é um dos piores janeiros de toda a história do clima no Ceará."
Presidindo a reunião, o empresário Tom Prado, sócio e CEO da Itaueira Agropecuária, lembrou que, nos últimos 13 anos, a Funceme acertou 11 de suas previsões sobre o clima no Ceará, o que representa um índice de acerto de 85%.
O presidente da Funceme lembrou que, no ano de 2004, a Zona de Convergência Intertropical permaneceu estacionada sobre o Ceará durante 17 dias seguidos, o suficiente para fazer encher e verter todos os açudes do estado, inclusive o Castanhão, que havia sido inaugurado no ano anterior.
