Presidente da Funceme: "Este é o pior janeiro da história do clima no Ceará"

Atenção! O presidente da Funceme, engenheiro Eduardo Martins, reuniu-se hoje com 25 empresários da agropecuária do Ceará. Durante as duas horas que durou a reunião, ele prendeu a atenção e a respiração dos empresários, despejando algumas informações muito importantes e interessantes. Uma delas foi a seguinte:

A Funceme tem hoje 550 postos de coleta de informações sobre chuvas em todo o estado, além de 12 boias instaladas dentro do mar, ao longo dos 600 quilômetros do litoral cearense. Esses postos de coleta marinha, além de medirem o volume das chuvas, são dotados de sensores que avaliam a temperatura e a salinidade da água, indicativos relevantes para o monitoramento do clima.

O presidente da Funceme disse também que, nos últimos 54 anos, esta é a pior pré-estação de chuvas que o Ceará já enfrentou. Para que se tenha uma ideia do que isto representa, basta citar que, nestes 26 dias do mês de janeiro, 81% do território cearense ficaram abaixo da média histórica da pluviometria do estado. Eduardo Martins acrescentou, usando outras palavras, a informação a seguir: