Geração própria de energia solar teve investimento de R$ 9,6 bi em 2025

Boa notícia! A adoção da geração própria de energia solar nas empresas de comércio, serviço, indústrias e agronegócio resultou em investimentos da ordem de R$ 9,6 bilhões em novas instalações fotovoltaicas ao longo de 2025. O mapeamento é da TTS Energia, empresa de engenharia e construção de usinas fotovoltaicas e ativos de energia renovável, elaborado com base nos relatórios oficiais da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

De acordo com o levantamento, no último ano, foram adicionados 3,1 gigawatts (GW) da tecnologia fotovoltaica, destinados exclusivamente ao suprimento de energia elétrica em cerca de 333 mil empresas e propriedades rurais. No total, foram mais de 128 mil instalações em telhados, coberturas e em solo para atender a estes consumidores.