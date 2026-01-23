Elon Musk falou hoje em Davos: “A IA será mais inteligente do que o homem”

Elon Musk, o homem mais rico do mundo e terráqueo mais tecnologicamente antenado com a Inteligência Artificial (IA), falou hoje, sexta-feira, no Fórum Econômico Mundial. E o que ele disse foi acompanhado atentamente pelo empresário cearense Carlos Prado, que, em seguida, pediu exatamente à IA que resumisse a tempestade de informações que Musk desejou na cidadezinha de Davos, na Suíça, para seus colegas empresários e, também, chefes de Estado e de Governo que acompanham o Fórum.

Eis o resumo da IA sobre a fala de Elon Musk:

“1. IA – A chegada da IAG (Inteligência Artificial Geral). Musk tem sido mais específico do que nunca sobre os prazos para a Inteligência artificial. Final de 2026: ele acredita que teremos uma IA que superará o ser humano mais inteligente em qualquer tarefa cognitiva individual. 2030-2031: Musk prevê que a IA será mais inteligente do que toda a humanidade combinada. Musk afirma que sua empresa de IA tem uma vantagem competitiva graças ao acesso à vasta quantidade de dados em tempo real na plataforma X e ao enorme poder computacional que ele está construindo em seu supercomputador em Memphis (EUA)

“2. Robótica: A Implantação do Optimus – Segundo Musk, o robô humanoide da Tesla é o produto que fará da Tesla a empresa mais valiosa do mundo. Cronograma comercial: robôs já estão realizando tarefas simples nas fábricas da Tesla. Até o final de 2026, espera-se que estejam executando tarefas industriais complexas. O lançamento comercial para o público em geral está previsto para 2027. Uso doméstico: Musk imagina o Optimus não apenas como um trabalhador, mas também como um cuidador. Ele destacou seu papel no cuidado de idosos e animais de estimação, ajudando a enfrentar a crise demográfica da falta de jovens cuidadores. Impacto econômico: prevê que o custo de um robô será eventualmente menor que o de um carro (cerca de 20m il euros), permitindo que a produção de bens seja quase ‘infinita’, o que mudaria o próprio conceito de pobreza.

“3. Energia: Espanha como a ‘Usina Elétrica da Europa’ – Esta foi uma de suas intervenções mais comentadas pelo público espanhol. O potencial da Espanha: Musk destacou especificamente que as áreas pouco povoadas da Espanha rural e da Sicília são locais ideais. Ele argumenta que uma usina solar de porte médio nessas regiões poderia gerar toda a eletricidade consumida pela Europa. Soberania energética: sua visão não é apenas ecológica, mas também economicamente eficiente. Eles propõem combinar essas enormes usinas solares com Megapacks (baterias gigantes da Tesla) para garantir energia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Críticas às tarifas: ele denunciou que as altas tarifas sobre os painéis chineses estão dificultando a transição no Ocidente, enquanto a China avança a uma taxa de instalação de 1 mil gigawatts por ano.