Cuidado com os pombos! Empresas cearenses protegem-se deles

Atenção para uma novidade ambiental! O pombo, uma ave bonita e de carne saborosa, tornou-se um problema de saúde pública pelo fato de encontrar nas cidades, Fortaleza no meio, um ambiente propício para a sua alimentação, abrigo e reprodução. Para quem não sabe: o pombo chega a procriar até 14 indivíduos por ano por casal, sempre com parição de dupla de ovos.

Agora, atentem: para sobreviver, o pombo precisa de quatro As: abrigo, alimento, acesso e água.

Nas cidades, o Abrigo é garantido já na concepção da arquitetura dos prédios, pois os projetos já nascem com os abrigos certos disponibilizando verdadeiros poleiros para a vivência e abrigo dos pombos. O Alimento é encontrado nos lixos e esgotos a céu aberto, onde eles têm o terceiro A que é o Acesso, contaminando-se e dividindo espaço com ratos e baratas, e trazendo para dentro das residências diversas doenças como Salmonelose, Histoplasmose, Ornitose, dermatites, alergias e a mais grave, a Criptococose, doença que se confunde com uma gripe devido ao tempo de incubação de 15 dias, instalando-se no pulmão, podendo evoluir para uma meningite e causar a morte do paciente.

O quarto A é a água, fácil de encontrar.

Mas a tecnologia criou o sistema Pigeons Out, que funciona eletronicamente, afugentando o pombo de forma eficiente sem causar o menor dano ao animal através de ondas eletromagnéticas que incomodam o pombo no momento de seu pouso, forçando-o a procurar um novo habitat.