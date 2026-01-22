Cuidado com os pombos! Empresas cearenses protegem-se deles
Mais de 350 empresas dos vários setores da atividade econômica já usam a tecnologia para espantar as aves do seu entorno e evitar a propagação de doenças
Atenção para uma novidade ambiental! O pombo, uma ave bonita e de carne saborosa, tornou-se um problema de saúde pública pelo fato de encontrar nas cidades, Fortaleza no meio, um ambiente propício para a sua alimentação, abrigo e reprodução. Para quem não sabe: o pombo chega a procriar até 14 indivíduos por ano por casal, sempre com parição de dupla de ovos.
Agora, atentem: para sobreviver, o pombo precisa de quatro As: abrigo, alimento, acesso e água.
Nas cidades, o Abrigo é garantido já na concepção da arquitetura dos prédios, pois os projetos já nascem com os abrigos certos disponibilizando verdadeiros poleiros para a vivência e abrigo dos pombos. O Alimento é encontrado nos lixos e esgotos a céu aberto, onde eles têm o terceiro A que é o Acesso, contaminando-se e dividindo espaço com ratos e baratas, e trazendo para dentro das residências diversas doenças como Salmonelose, Histoplasmose, Ornitose, dermatites, alergias e a mais grave, a Criptococose, doença que se confunde com uma gripe devido ao tempo de incubação de 15 dias, instalando-se no pulmão, podendo evoluir para uma meningite e causar a morte do paciente.
O quarto A é a água, fácil de encontrar.
Mas a tecnologia criou o sistema Pigeons Out, que funciona eletronicamente, afugentando o pombo de forma eficiente sem causar o menor dano ao animal através de ondas eletromagnéticas que incomodam o pombo no momento de seu pouso, forçando-o a procurar um novo habitat.
Esta coluna conversou nesta quinta-feira com Alexandre Coelho, sócio e diretor da Focus Controle Ambiental, empresa que há 20 anos presta serviços na área ambiental, incluindo o combate à ação deletéria dos pombos em diferentes setores da atividade econômica. Para que se tenha uma ideia do problema, essa empresa, que tem certificação ISO 9001, afugenta pombos na siderúrgica da ArcelorMittal no Pecém, no Hospital Fernandes Távora, na Sorvetes Pardal, na Serlares, na Aeris, no Moinho J. Macedo, na Caixa, na Suzano Papeis e Celulose e em mais 350 outras que operam no Ceará.
Alexandre Coelho informou que sua empresa acaba de conquistar o credenciamento da Rede Select Syngenta, programa de aperfeiçoamento técnico direto com a Syngenta, um dos maiores desenvolvedores mundiais de novas moléculas e técnicas.
Veja também