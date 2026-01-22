Planos, metas, sonhos e desafios do agro do Ceará

Esta coluna pede um tempo para olvidar o que faz e diz o mercurial presidente Donald Trump e, também, os escândalos do Banco Master e do INSS, com suas gravíssimas implicações nos poderes da República – o Executivo, o Legislativo e, como incrível novidade, o Judiciário – para tratar, novamente, das metas da agropecuária do Ceará para este e os próximos anos.

Mas é preciso logo adiantar que tudo dependerá das chuvas, que já deveriam estar caindo sobre a geografia cearense, e da conclusão dos trabalhos de instalação, na Estação de Bombeamento de Salgueiro (PE), de mais duas bombas que dobrarão a vazão das águas do Canal Norte do Projeto São Francisco em direção à barragem cearense, de Jati, no limite Sul do Ceará com Pernambuco.

Vamos por parte, como ensinam os esquartejadores. Um objetivo da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) é obter a gestão de alguns perímetros irrigados instalados na geografia cearense e administrados pelo Dnocs, que, respirando por aparelhos na UTI do governo federal, onde se encontra há três lustros, recusa a proposta sob o argumento de que só ele tem expertise em irrigação. Nada mais falso: com efeito, o Dnocs já foi, até há pouco tempo, uma autêntica academia do semiárido, mas a má política e os maus políticos o conduziram ao estado de vida vegetativa em que se encontra hoje.

O que pretende a Faec com os perímetros irrigados? Torna-los no curto prazo, na teoria e na prática, áreas de excelência da economia rural do Ceará, o que, no espaço e no tempo, é algo 100% viável. Os 14 perímetros irrigados que o Dnocs tem na geografia cearense podem – se passarem por uma radical transformação, desde a troca de gestão até a mudança dos tipos de culturas existentes – acelerar o projeto de multiplicação das exportações do agro estadual.

A meta da Faec é alcançar US$ 1 bilhão (R$ 5,38 bilhões) em exportações do agro do Ceará, incluindo tudo – frutas, pescados, camarão, plantas e flores ornamentais, coco e água de coco, por exemplo. Para que essa meta seja alcançada, será necessário substituir por outras de alto valor agregado as atuais culturas, que nada ou quase nada acrescentam à produção do agro do Ceará.

A Secretaria Executiva do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) já se aliou à Faec nesse projeto, e para isto espera, até março, que cheguem aqui os técnicos da norte-americana Emcocal, que farão pesquisas na Serra da Ibiapaba para a produção de berries (mirtilos, morangos vermelhos e brancos, fambroesas e amoras).

A SDE e a Faec não têm dúvida quanto ao sucesso dessas pesquisas, que farão do Ceará um polo produtor e exportador dessas frutinhas para o mercado externo. A mesma Emcocal já mostrou todo o seu interesse de produzir e exportar berries na Ibiapaba e noutras regiões do estado cujo solo e clima se adaptem a essas culturas.

No ano passado, um fato importante aconteceu para viabilizar ainda mais a meta exportadora da Faec: a Itaueira Agropecuária começou a produzir e a exportar melões e melancias em sua nova fazenda cearense no distrito de S. João de Aruaru, no município de Morada Nova. Em uma área de 1.500 hectares, que serão 3 mil dentro de dois anos, a Itaueira, com o apoio de 1.500 colaboradores, está mudando o perfil econômico daquela região jaguaribana, e essa mudança prosseguirá quando a segunda etapa do seu projeto for iniciada daqui a 24 meses.

(A propósito: a Itaueira tocou há uma semana o sino da Bolsa B3, em São Paulo, para anunciar a celebração de um contrato de financiamento de R$ 150 milhões com o banco Itaú BBA e a Caixa. Esses recursos serão empregados no desenvolvimento de novas tecnologias e em projetos de inovação que beneficiarão, também, suas fazendas de produção do Piauí, Bahia e Rio Grande do Norte, onde produz camarão gigante com a sua marca Rei).