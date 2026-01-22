Diário do Nordeste
Unimed Fortaleza obtém certificação internacional ISO 9001

A avaliação considerou a cadeia integrada de processos, com análise detalhada de cada etapa, incluindo a documentação, o mapeamento de riscos e o gerenciamento de indicadores.

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 10:12)
Egídio Serpa
Legenda: Foto do Hospital Unimed Sul, também incluído na certificação internacional ISO 9001 que acaba de ser concedida à Unimed Fortaleza
Foto: Divulgação
A Unimed Fortaleza conquistou a certificação ISO 9001, norma internacional de gestão da qualidade mais reconhecida no mundo. O reconhecimento foi concedido pela DNV, companhia global especializada em garantia da qualidade e gerenciamento de riscos.

A ISO 9001 tem como objetivo estabelecer um sistema de gestão da qualidade eficaz, com foco na padronização e otimização dos processos, na melhoria contínua e na satisfação dos clientes. Na Unimed Fortaleza, a avaliação considerou a cadeia integrada de processos, com análise detalhada de cada etapa, incluindo a documentação, o mapeamento de riscos e o gerenciamento de indicadores.

A certificação abrange os processos da operadora e reflete o compromisso com a excelência na gestão, eficiência operacional e o fortalecimento da governança. Entre os principais focos, estão a padronização dos processos, a gestão de riscos, a melhoria contínua e a entrega de serviços cada vez mais qualificados.

Para clientes, cooperados e parceiros, a certificação representa mais segurança e confiabilidade nos processos, atendimento mais eficiente e padronizado, maior transparência e controle da qualidade, além de um compromisso permanente com a evolução dos serviços.

Durante a auditoria, foram destacadas diversas indicações positivas, como a metodologia de análise e mapeamento dos riscos corporativos, o planejamento para o desenvolvimento da mentalidade de riscos, a gestão estruturada com foco em custo evitável, o investimento em novos setores e o bom desempenho econômico-financeiro. Também foram reconhecidos o fortalecimento da marca no mercado, o uso de estratégias efetivas de marketing, a preocupação com os riscos inerentes aos processos, a avaliação contínua das necessidades das partes interessadas e a adoção de novas ferramentas de gestão para sistemas de informação.

Com a certificação ISO 9001, a Unimed Fortaleza consolida uma cultura institucional pautada na qualidade, sustentabilidade, governança e melhoria contínua, reafirmando seu compromisso com a excelência e a confiança no cuidado com a saúde.

