Um livro com lições para manter vivas as empresas

Este colunista é de um tempo em que empreender era uma questão de simples decisão pessoal. Tudo era bem mais fácil do que é hoje: a burocracia existia apenas para cumprir as formalidades legais. Agora, abrir uma empresa no Brasil – e mantê-la viva por mais de um lustro – é uma tarefa para heróis, tantas são as dificuldades a vencer.

Segundo o IBGE, 60% das empresas brasileiras fecham suas portas com menos de 5 anos de vida. A culpa pode ser da inaptidão do empreendedor, e na maioria dos casos o é; mas pode ser, também, por outras causas, como o incrível labirinto de leis, decretos, resoluções, portarias, decisões e normas, afora os juros altos do crédito, a inadimplência dos clientes e a má gestão. Diante disto, o que fazer para tornar longeva uma empresa de qualquer porte?

A resposta está no livro “Caminhos para a Longevidade Empresarial”, escrito a quatro mãos pelo empresário industrial Décio Barreto Júnior, sócio e CEO do Grupo Icofort, maior fabricante de óleo de algodão do país, e pelo professor e consultor Valdemar Barros Filho, sócio e diretor da Barros Soluções em Gestão, associada regional da Fundação Dom Cabral. Nas suas 319 páginas de texto (há outras oito de ilustrações), o livro de Barreto Júnior e Barros Filho ensina não só o be-a-bá de que trata seu título, mas indica o Norte para a tomada das melhores decisões corporativas.

Muito bem escrito e melhor ainda editado, o livro é de fácil e agradável leitura, principalmente para quem já empreende e para os que, na sala de aula das escolas superiores de Administração de Empresas, sonham em construir, como empresário, seu próprio empreendimento. Os autores são casos de sucesso em suas áreas respectivas de atuação profissional.

Décio juntou a teoria acadêmica à prática aplicada ao dia a dia de suas fábricas no Ceará, na Bahia e em Mato Grosso; Barros é o teórico que transmite ao empreendedor as boas lições de como liderar e desenvolver pessoas, como fazer do crescimento da empresa um aprendizado permanente, como ser ético no negócio, como assumir a atitude empresarial e tornar esse ofício um aprendizado contínuo, como ousar na inovação e como fazer dela parte da cultura da companhia.

Em 14 capítulos, claramente elaborados e suportados na experiência dos autores, “Caminhos para a Longevidade Empresarial” chega com um diferencial: o olhar de quem, por dentro e por fora, conhece em profundidade os defeitos e as virtude do empreendedorismo no Ceará, no Nordeste e no Brasil. Em cada capítulo, Décio Júnior e Barros Filho narram fatos que, entrelaçados, fundamentam as lições contidas no livro.

Por exemplo: no capítulo 8, que trata da “Importância da Escuta na Execução”, Décio cita Goethe, que ensina: “Falar é uma necessidade, escutar é uma arte”. Adiante, ele acentua: “Após alguns anos na posição de líder, percebi que essa prática da escuta é imprescindível para alcançar os objetivos de qualquer empresa. É imperativo que se pratique a arte da escuta nesse exercício de emissão e recepção da mensagem”.

Barros Filho, no capítulo 10, que aborda a “Resiliência que Promove Crescimento”, escreve: “A verdadeira resiliência não está na ausência de dificuldades, mas na habilidade de superá-las, de persistir quando tudo parece perdido.”

Mas eles não olvidam o papel do que chamam de “as forças intrínsecas” de uma empresa. E Décio Júnior resume o tema em três frases:

“A essência de construir uma empresa duradoura reside na prática constante do que é correto. Contudo, esta não é uma virtude isolada, pois se estende às relações interpessoais. O que se professa verbalmente deve ser congruente com as ações praticadas.”

Ou seja, não adianta ser honesto, tem de parecer honesto, como a mulher de César na Roma antiga.