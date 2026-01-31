Governo do Estado abre licitação para duplicação de rodovias em três municípios do Ceará
Investimento para obra é de R$ 181,8 milhões e o prazo de execução é de dois anos a partir do início dos trabalhos.
A obra de duplicação da CE-060 e da CE-356, ligando os municípios de Redenção e Baturité, está em fase de licitação.
O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT), durante visita técnica às obras da Ferrovia Transnordestina no município de Aracoiaba nesta sexta-feira (30).
Segundo documento de Licitação Pública Internacional disponível no sistema Licitaweb, em que o Governo do Estado divulga as licitações e contratações, o orçamento estimado é de R$ 181,8 milhões e o trecho duplicado será de 25,8 km.
Ao Diário do Nordeste, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) informou que o trecho duplicado será de 28 km. O prazo de execução é de dois anos a partir do início dos trabalhos e, segundo a Pasta, a obra vai beneficiar principalmente a população dos municípios de Redenção, Aracoiaba e Baturité.
A duplicação das rodovias faz parte do Programa de Qualificação da Infraestrutura Rodoviária Estadual (InfraRodoviária/Ceará), implementado pelo Governo do Ceará em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Conforme as informações do Licitaweb, o processo de licitação foi aberto em 22 de janeiro de 2026 e segue com status “Esperando realização”. A abertura das propostas está prevista para 9 de março de 2026.
'Estrada do Algodão' corta o Ceará
Conhecida como “Estrada do Algodão”, a CE-060 tem cerca de 540 km de extensão e liga Fortaleza ao município de Jardim, no Cariri cearense, na divisa com Pernambuco. A estrada já conta com alguns trechos duplicados.
Em março de 2025, o Diário do Nordeste divulgou que a duplicação de 25 km da rodovia, entre Redenção e Baturité, passando por Aracoiaba, estava em fase de elaboração de projeto.