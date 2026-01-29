Com vocação industrial, cidade cearense mira arrancada econômica com Polo Automotivo
Além disso, município da Grande Fortaleza está entre os 10 maiores PIBs do Estado.
Horizonte está atualmente entre as 10 maiores economias do Ceará com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 2,96 bilhões em 2023, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, é a sexta cidade mais industrializada do Estado, conforme o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).
Os números mostram que o município vivencia um período de crescimento econômico, dessa vez, impulsionado, principalmente, pela chegada do Polo Automotivo (Pace), lançado no fim do ano passado.
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a cidade tem quase 8 pessoas em cada 10 trabalhando na indústria. São mais de 19 mil empregados no setor industrial do município.
Polo Automotivo impulsiona cadeia econômica
A unidade tem a meta de produzir cerca de 6 mil veículos elétricos do modelo Spark, impulsionando não apenas a indústria, mas toda a cadeia de comércio, serviços e construção civil da região.
Além disso, o governo do Estado negocia que outras quatro montadoras para a instalação no local, assim como as sistemistas (empresas que fabricam peças e partes dos veículos para serem montados).
Para a Prefeitura de Horizonte, a instalação do polo, além de gerar mais emprego e renda na cidade, gera crescimento em outros setores voltados para atender a nova demanda, como o comércio, serviços, construção civil, habitação e qualificação profissional.
Sobre a prospecção de mais indústrias, por meio da assessoria de comunicação, a gestão municipal reforça trabalhar por meio do Programa de Redesenvolvimento Industrial de Horizonte (Progredir), para a geração de incentivos fiscais e econômicos.
Riqueza por habitante de Horizonte é uma das maiores do Ceará
Um dos destaques de Horizonte é o PIB per capita (calculado dividindo o PIB total pela população, estimada em 81.161 pessoas em 2025). Segundo o IBGE, o valor chegou a R$ 39.660,41 em 2023.
Este valor é 1,5 vezes superior à média estadual (que é de R$ 26.405,96), garantindo a Horizonte a 6ª posição entre os 184 municípios cearenses neste quesito.
Veja também
O resultado, inclusive, coloca a cidade na frente da capital, Fortaleza, e de Sobral, que ocupam 9º e 10º lugar, respectivamente.
Embora o número seja expressivo, o município já ocupou posições ainda mais altas: em 2010, Horizonte detinha o 3º maior PIB per capita do Ceará, com uma razão de 2,21 vezes em relação à média do estado.
Veja ranking dos 10 maiores PIBs Per Capita do Ceará (2023)
- São Gonçalo do Amarante: R$ 127.595
- Eusébio: R$ 66.608
- Aquiraz: R$ 60.153
- Maracanaú: R$ 57.738
- Pereiro: R$ 42.816
- Horizonte: R$ 39.660
- Quixeré: R$ 38.602
- Itaitinga: R$ 36.392
- Fortaleza: R$ 35.797
- Sobral: R$ 32.454
Indústria de transformação é a principal engrenagem da cidade
Conforme apontado pelo economista do Ipece, Daniel Suliano, a indústria é a principal atividade do município. O setor de transformação domina o cenário com 782 empresas, seguido pela construção civil com 31 e serviços industriais de utilidade pública com 18.
Dentro da indústria de transformação, destacam-se os seguintes segmentos:
- Vestuário, calçados e artefatos de tecidos/couro: 260 empresas.
- Produtos alimentares: 141 empresas.
- Química: 39 empresas.
No quesito empregos, em novembro de 2025 (último dado disponível), a indústria representava 76%, cerca de 19 mil, de um total de 25.045 postos de trabalho formal ocupados na cidade. O segundo lugar fica com o comércio (2.334), com 9,3%.
Já no comércio exterior, essa força é visível. O principal produto exportado, segundo o Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), são os calçados.
O segmento movimentou mais de US$ 5,6 milhões, em 2025, seguido por fios de filamentos sintéticos e tecidos de algodão, com pouco mais de US$ 1,3 milhão.
Renda da indústria eleva demanda por serviços
Apesar da força industrial, os dados do IBGE e do Ipece mostram que Horizonte perdeu participações relativas no PIB estadual nos últimos anos.
Para contextualizar esses números, o economista Suliano traz algumas percepções sobre o movimento econômico da região.
A primeira diz respeito à concorrência que ocorre na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ele explica que, embora Horizonte continue forte, outros municípios da RMF cresceram com mais intensidade.
Ele cita São Gonçalo do Amarante e Itaitinga como exemplos de municípios que atraíram investimentos intensivos em capital e acabaram ultrapassando Horizonte.
"São Gonçalo se ancorou no Complexo do Pecém (Cipp) e na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE), enquanto Itaitinga aproveitou sua logística estratégica na BR-116 para atrair bases de transporte e materiais de construção", comenta.
O segundo ponto, para o economista, é o fenômeno da "terceirização" da economia. Suliano explica que o próprio sucesso industrial de Horizonte gera uma mudança no perfil econômico no município.
"A renda crescente (vinda dos empregos nas indústrias) eleva a demanda por serviços. Isso ocorre particularmente em setores como educação, saúde especializada, tecnologia, finanças, cultura e lazer", afirma.
Esse movimento realoca a economia para o setor de serviços, que já representa 52,13% do Valor Adicionado Bruto (VAB) do município, superando a indústria (41,99%).
Horizonte em números
Para entender a relevância de Horizonte, confira os dados que colocam a cidade em evidência:
- 9º maior PIB do Ceará: R$ 2,96 bilhões.
- 6º maior PIB per capita do estado: R$ 39.660,41.
- 836 empresas industriais: com forte concentração no setor de transformação.
- 76% (19.033) dos empregos da cidade estão na área industrial
- US$ 39 milhões em exportações: representando 1,29% do total do estado.
- Principal parceiro comercial: Argentina, que absorve 58,09% das exportações horizontinas.
Os dados são de 2023 (referentes ao PIB e divulgados pelo IBGE) e de 2025 (referentes às exportações).