Com vocação industrial, cidade cearense mira arrancada econômica com Polo Automotivo

Horizonte está atualmente entre as 10 maiores economias do Ceará com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 2,96 bilhões em 2023, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, é a sexta cidade mais industrializada do Estado, conforme o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Os números mostram que o município vivencia um período de crescimento econômico, dessa vez, impulsionado, principalmente, pela chegada do Polo Automotivo (Pace), lançado no fim do ano passado.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a cidade tem quase 8 pessoas em cada 10 trabalhando na indústria. São mais de 19 mil empregados no setor industrial do município.

Polo Automotivo impulsiona cadeia econômica

A unidade tem a meta de produzir cerca de 6 mil veículos elétricos do modelo Spark, impulsionando não apenas a indústria, mas toda a cadeia de comércio, serviços e construção civil da região.

Além disso, o governo do Estado negocia que outras quatro montadoras para a instalação no local, assim como as sistemistas (empresas que fabricam peças e partes dos veículos para serem montados).

Para a Prefeitura de Horizonte, a instalação do polo, além de gerar mais emprego e renda na cidade, gera crescimento em outros setores voltados para atender a nova demanda, como o comércio, serviços, construção civil, habitação e qualificação profissional.

Sobre a prospecção de mais indústrias, por meio da assessoria de comunicação, a gestão municipal reforça trabalhar por meio do Programa de Redesenvolvimento Industrial de Horizonte (Progredir), para a geração de incentivos fiscais e econômicos.

Riqueza por habitante de Horizonte é uma das maiores do Ceará

Um dos destaques de Horizonte é o PIB per capita (calculado dividindo o PIB total pela população, estimada em 81.161 pessoas em 2025). Segundo o IBGE, o valor chegou a R$ 39.660,41 em 2023.

Este valor é 1,5 vezes superior à média estadual (que é de R$ 26.405,96), garantindo a Horizonte a 6ª posição entre os 184 municípios cearenses neste quesito.

O resultado, inclusive, coloca a cidade na frente da capital, Fortaleza, e de Sobral, que ocupam 9º e 10º lugar, respectivamente.

Embora o número seja expressivo, o município já ocupou posições ainda mais altas: em 2010, Horizonte detinha o 3º maior PIB per capita do Ceará, com uma razão de 2,21 vezes em relação à média do estado.

Veja ranking dos 10 maiores PIBs Per Capita do Ceará (2023)

São Gonçalo do Amarante: R$ 127.595 Eusébio: R$ 66.608 Aquiraz: R$ 60.153 Maracanaú: R$ 57.738 Pereiro: R$ 42.816 Horizonte: R$ 39.660 Quixeré: R$ 38.602 Itaitinga: R$ 36.392 Fortaleza: R$ 35.797 Sobral: R$ 32.454

Legenda: Fábrica de calçados da Vulcabras é a maior indústria do município de Horizonte, conforme dados do município. Foto: Divulgação/Vulcabras.

Indústria de transformação é a principal engrenagem da cidade

Conforme apontado pelo economista do Ipece, Daniel Suliano, a indústria é a principal atividade do município. O setor de transformação domina o cenário com 782 empresas, seguido pela construção civil com 31 e serviços industriais de utilidade pública com 18.

Dentro da indústria de transformação, destacam-se os seguintes segmentos:

Vestuário, calçados e artefatos de tecidos/couro: 260 empresas. Produtos alimentares: 141 empresas. Química: 39 empresas.

No quesito empregos, em novembro de 2025 (último dado disponível), a indústria representava 76%, cerca de 19 mil, de um total de 25.045 postos de trabalho formal ocupados na cidade. O segundo lugar fica com o comércio (2.334), com 9,3%.

Já no comércio exterior, essa força é visível. O principal produto exportado, segundo o Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), são os calçados.

O segmento movimentou mais de US$ 5,6 milhões, em 2025, seguido por fios de filamentos sintéticos e tecidos de algodão, com pouco mais de US$ 1,3 milhão.

Legenda: Prefeitura aposta em projeto de prospecção de novas indústrias por meio de planos de incentivos fiscais. Foto: Divulgação/Prefeitura de Horizonte.

Renda da indústria eleva demanda por serviços

Apesar da força industrial, os dados do IBGE e do Ipece mostram que Horizonte perdeu participações relativas no PIB estadual nos últimos anos.

Para contextualizar esses números, o economista Suliano traz algumas percepções sobre o movimento econômico da região.

A primeira diz respeito à concorrência que ocorre na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ele explica que, embora Horizonte continue forte, outros municípios da RMF cresceram com mais intensidade.

Ele cita São Gonçalo do Amarante e Itaitinga como exemplos de municípios que atraíram investimentos intensivos em capital e acabaram ultrapassando Horizonte.

"São Gonçalo se ancorou no Complexo do Pecém (Cipp) e na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE), enquanto Itaitinga aproveitou sua logística estratégica na BR-116 para atrair bases de transporte e materiais de construção", comenta.

O segundo ponto, para o economista, é o fenômeno da "terceirização" da economia. Suliano explica que o próprio sucesso industrial de Horizonte gera uma mudança no perfil econômico no município.

"A renda crescente (vinda dos empregos nas indústrias) eleva a demanda por serviços. Isso ocorre particularmente em setores como educação, saúde especializada, tecnologia, finanças, cultura e lazer", afirma.

Esse movimento realoca a economia para o setor de serviços, que já representa 52,13% do Valor Adicionado Bruto (VAB) do município, superando a indústria (41,99%).

Horizonte em números

Para entender a relevância de Horizonte, confira os dados que colocam a cidade em evidência:

9º maior PIB do Ceará: R$ 2,96 bilhões.

6º maior PIB per capita do estado: R$ 39.660,41.

836 empresas industriais: com forte concentração no setor de transformação.

76% (19.033) dos empregos da cidade estão na área industrial

US$ 39 milhões em exportações: representando 1,29% do total do estado.

Principal parceiro comercial: Argentina, que absorve 58,09% das exportações horizontinas.

Os dados são de 2023 (referentes ao PIB e divulgados pelo IBGE) e de 2025 (referentes às exportações).