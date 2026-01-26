Banco do Nordeste suspende Pix após ataque hacker

O Banco do Nordeste (BNB) informou, na noite desta segunda-feira (26), que suspendeu temporariamente as transações PIX após um ataque hacker.

“O Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNBR3) vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, identificou um incidente de segurança cibernética na infraestrutura das transações PIX”, informou a entidade, por meio de nota ao Diário do Nordeste.

O BNB informou ainda que, imediatamente após a identificação, a Companhia ativou seus protocolos de segurança e controle.

“Suas equipes técnicas estão trabalhando e mantendo comunicação com o Banco Central para analisar a extensão do ocorrido e restaurar as operações de forma segura”, expressa ainda trecho da nota.

SUSPENSÃO DO PIX

Apesar de não ser identificado vazamento de dados ou prejuízo às contas dos clientes, o BNB comunicou que “para uma análise mais detalhada das causas do evento e seus impactos, o serviço PIX está suspenso temporariamente”.

“A Companhia está focada na retomada segura das transações PIX o mais breve possível. O Banco do Nordeste reafirma seu compromisso com a segurança da informação e com a transparência e manterá o mercado informado acerca de eventuais desdobramentos desse incidente”, informou ainda o BNB.