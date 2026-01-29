Diário do Nordeste
Resultado da Timemania 2349 de hoje, 29/01; prêmio é de R$ 4,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
No concurso 2349, a Timemania vai sortear um valor de R$ 4,0 milhões. Você pode acompanhar o sorteio pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h de hoje quinta-feira, 29/01. Para participar, o valor mínimo é de R$ 3,50.

Resultado Timemania concurso 2349

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar na Timemania?

Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.

Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar a Timemania variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos

Aposta mínima: R$3,50 - 10 números

Faixas Quantidade de acertos Probabilidade de acerto (1 em)
7 números26.472.637
6 números216.103
5 números5.220
4 números276
3 números29
Time do CoraçãoUm clube de futebol80

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

