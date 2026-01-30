Com Lotomania pagando R$ 8,2 milhões, veja loterias do dia

O prêmio mais alto a ser sorteado pelas loterias da Caixa nesta sexta-feira (30) é o da Lotomania, estimado em R$ 8,2 milhões.

Para levar o prêmio, o apostador deve indicar corretamente as 20 dezenas sorteadas.

A Lotofácil e a Super Sete também estão na agenda de sorteios da Caixa, e com valores semelhantes: R$ 1,8 milhão e R$ 1,4 milhão, respectivamente.

Já a Quina e a Dupla Sena podem pagar os menores prêmios deste dia: R$ 600 mil e R$ 500 mil.

Veja também Negócios Jornais da Coreia do Sul repercutem calote milionário da Posco no Ceará Negócios 'Cidade-dormitório', Caucaia tem mais da metade de casas lançadas na Grande Fortaleza

Loterias da caixa com sorteio nesta sexta-feira (30/1)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Lotomania R$ 8,2 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Super Sete R$ 1,4 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Quina R$ 600 mil Acertar as cinco dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 500 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os apostadores podem tentar a sorte presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.