Com Lotomania pagando R$ 8,2 milhões, veja loterias do dia
Confira quais concursos acontecem nesta sexta-feira (30).
O prêmio mais alto a ser sorteado pelas loterias da Caixa nesta sexta-feira (30) é o da Lotomania, estimado em R$ 8,2 milhões.
Para levar o prêmio, o apostador deve indicar corretamente as 20 dezenas sorteadas.
A Lotofácil e a Super Sete também estão na agenda de sorteios da Caixa, e com valores semelhantes: R$ 1,8 milhão e R$ 1,4 milhão, respectivamente.
Já a Quina e a Dupla Sena podem pagar os menores prêmios deste dia: R$ 600 mil e R$ 500 mil.
Veja também
Loterias da caixa com sorteio nesta sexta-feira (30/1)
|Loteria federal
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Lotomania
|R$ 8,2 milhões
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Super Sete
|R$ 1,4 milhão
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
|Quina
|R$ 600 mil
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Dupla Sena
|R$ 500 mil
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os apostadores podem tentar a sorte presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.