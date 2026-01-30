Diário do Nordeste
Com Lotomania pagando R$ 8,2 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta sexta-feira (30).

Pessoa comprando bilhetes de loteria ou raspadinhas em uma banca de jornal, com foco na mão que segura o papel e nas apostas.
Legenda: Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente ou virtualmente.
Foto: Wilson Dias/Agência Brasil.

O prêmio mais alto a ser sorteado pelas loterias da Caixa nesta sexta-feira (30) é o da Lotomania, estimado em R$ 8,2 milhões. 

Para levar o prêmio, o apostador deve indicar corretamente as 20 dezenas sorteadas.

A Lotofácil e a Super Sete também estão na agenda de sorteios da Caixa, e com valores semelhantes: R$ 1,8 milhão e R$ 1,4 milhão, respectivamente. 

Já a Quina e a Dupla Sena podem pagar os menores prêmios deste dia: R$ 600 mil e R$ 500 mil.

Loterias da caixa com sorteio nesta sexta-feira (30/1)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar
Lotomania  R$ 8,2 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. 
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Super Sete R$ 1,4 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Quina  R$ 600 mil Acertar as cinco dezenas sorteadas.  
Dupla Sena R$ 500 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.  

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os apostadores podem tentar a sorte presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

