O dia em que Fortaleza quase ficou sem gasolina

Há 30 anos, os consumidores fortalezenses viveram momentos de tensão, em um episódio que marcou o mercado de combustíveis no Estado, beirando o colapso no abastecimento.

Nos primeiros dias de agosto de 1995, postos de combustíveis ficaram com os estoques praticamente zerados. Intensas filas de motoristas se formaram, e corria pela cidade a notícia de que o desabastecimento total estaria próximo.

Um navio e uma micareta

Legenda: Matéria do Diário no dia 6 de agosto de 1995 já mostrava retomada do abastecimento Foto: Fac-símile

À época, dois fatores influenciaram fortemente o fenômeno. O primeiro deles foi o atraso do navio petroleiro Tbilisi — com uma carga de 10 milhões de litros de gasolina produzida em Cubatão —, que deveria ter atracado no Porto do Mucuripe no fim de julho.

O segundo, bastante inusitado, foi o Fortal. A famosa micareta cearense, assim como hoje, atraía um fluxo extraordinário de pessoas para a cidade, gerando um natural aumento na demanda por combustíveis, o que acabou por acelerar o esvaziamento dos estoques.

“Muitas companhias estavam trazendo combustível de Natal, mas a quantidade não era suficiente para atender toda a demanda”, explicou o então presidente do Sindipostos, Elói Saboya, em matéria do Diário do Nordeste publicada naquele período.

Legenda: Edição do Diário do Nordeste de 5 de agosto de 1995 destacou o caso na capa Foto: Fac-símile

Até então, os postos de Fortaleza operavam com estoques suficientes para apenas dois dias de funcionamento. Com o crescimento súbito do consumo e sem novas remessas à vista, a cidade entrou em máximo estado de alerta.

O desabastecimento já era dado como certo por autoridades, até que o navio Tsibilisi, enfim, chegou, na noite do dia 4 de agosto.

Em uma operação de guerra, o combustível foi imediatamente transferido para as distribuidoras, enquanto caminhões-tanque faziam fila ao longo da Avenida César Cals.

O trabalho de abastecimento atravessou toda a madrugada, em um esquema emergencial para evitar que a capital cearense parasse. “O descarregamento iria varar a noite para atender a todos os caminhões-tanques”, relataram funcionários da Petrobras ao Diário do Nordeste da época.

Transformação do setor

A crise também expôs transformações estruturais em curso no setor de distribuição de combustíveis. Após o lançamento do Plano Real, o aumento do consumo foi drástico, impulsionado pela maior estabilidade econômica e crescimento da frota. A Petrobras Distribuidora (BR), por exemplo, havia registrado um faturamento de US$ 7,6 bilhões em 1994, ficando atrás apenas da empresa-mãe.

Com a liberalização parcial do setor, surgiram mais de 200 novas distribuidoras, algumas operando à margem das exigências regulatórias. O Departamento Nacional de Combustíveis iniciou um processo de revisão das regras, com o objetivo de eliminar as chamadas “empresas de papel” e reequilibrar a concorrência.

Lições aprendidas

O episódio de agosto de 1995 evidenciou a dependência logística da capital cearense e de outros grandes centros do Nordeste em relação a remessas marítimas. Também expôs os riscos de operar com estoques mínimos em mercados com alta volatilidade de consumo.

Trinta anos depois, o abastecimento de combustíveis em Fortaleza passa por novos desafios. A construção de um terminal de tancagem de combustíveis líquidos no Pecém deve dar musculatura à distribuição, com previsão de melhoria logística e redução de preços. O projeto deve ser concluído em 2027.

A memória daquele agosto turbulento serve como alerta de que infraestrutura, planejamento e regulação continuam sendo pilares para garantir a segurança energética nas cidades.