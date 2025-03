Com projeto de mais de R$ 400 milhões no CE, Dislub Equador anuncia novo CEO

O Grupo Dislub Equador, referência na distribuição de combustíveis no Norte e Nordeste, anunciou Marcelo Magalhães como novo CEO, sucedendo Sérgio Lins, que passa a integrar o Conselho do grupo.

Com mais de 40 anos de experiência no setor de energia, Magalhães foi CEO da PetroReconcavo por 16 anos, onde participou da estruturação e crescimento da empresa.

A transição ocorre em um momento de expansão da Dislub Equador, que constrói um parque de tancagem de combustíveis líquidos no Complexo do Pecém, no Ceará, com um investimento de R$ 430 milhões e capacidade para 220 mil m³. A previsão é que as obras sejam concluídas em agosto de 2027.

Segundo Magalhães, o foco da nova gestão será dar continuidade ao crescimento sustentável e fortalecer a posição da companhia no setor. Lins, por sua vez, destaca que seguirá contribuindo no Conselho para consolidar os avanços estratégicos.

Com faturamento superior a R$ 10 bilhões anuais, o grupo pernambucano possui mais de 500 postos revendedores em 15 estados sob as bandeiras Dislub (Nordeste) e Equador (Norte e Centro-Oeste).