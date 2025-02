Projeto que pode baratear preço dos combustíveis no Ceará é lançado

O Grupo Dislub Equador lança, na semana que vem, a pedra fundamental de um projeto de R$ 430 milhões para a construção de um parque de tancagem no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. A previsão é que as obras sejam concluídas em agosto de 2027.

O empreendimento tem potencial para estimular a competitividade, ampliar a eficiência logística e reduzir custos na distribuição de combustíveis no Estado, o que futuramente pode baratear os preços dos combustíveis para os consumidores.

Frequentemente, o Ceará aparece nos rankings de preços da gasolina como um dos estados mais caros do Nordeste - e até do País. Um dos fatores é justamente a logística e esse gargalo tende a ser atenuado com a nova tancagem, nos próximos anos.

O terminal de tancagem terá uma capacidade inicial de armazenamento de 130 mil m³, com possibilidade de expansão para 220 mil m³, e movimentará gasolina, diesel, etanol, biocombustíveis, querosene de aviação e até petróleo bruto, dependendo da demanda.

500 empregos

O Banco do Nordeste (BNB) financiará R$ 343 milhões do total do investimento. A expectativa é de que a fase de construção gere 500 empregos diretos e que a operação do terminal crie 100 postos permanentes de trabalho.

“Hoje, cerca de 40% dos produtos consumidos no Ceará chegam por outros modais, principalmente o rodoviário. Com o novo terminal no Pecém, o estado passará a ser atendido integralmente por navios de grande escala, ampliando a eficiência logística, com potencial ainda de atender os estados vizinhos pelo modal ferroviário”, destaca o CEO do Grupo Dislub Equador, Sérgio Lins.

A construção do parque de tancagem reforça a estratégia de expansão pelo Nordeste da Dislub Equador, grupo pernambucano.

O lançamento da Pedra Fundamental, marcado para o dia 19 de fevereiro, contará com a presença de autoridades, representantes do setor público e privado, além de parceiros estratégicos e colaboradores da companhia