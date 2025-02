Fortaleza ganhará data center de R$ 550 milhões no 2º semestre

A empresa Tecto avança com as obras do Mega Lobster, seu terceiro data center em Fortaleza, com investimento de R$ 550 milhões. O empreendimento, localizado na Praia do Futuro, terá capacidade instalada de 20 megawatts e operação ininterrupta, utilizando energia 100% renovável e circuito fechado de água.

Com previsão de início das operações no segundo semestre de 2025, o projeto já concluiu a fundação e boa parte das estruturas pré-moldadas.

O novo data center contará com 10 data halls e estará integrado à rede de fibra óptica da V.tal, conectando-se ao ecossistema nacional e internacional de conectividade.

Empregos

Além da inovação tecnológica, a iniciativa deve gerar mais de 450 empregos nas fases de construção e operação, contribuindo para a economia local.

O Mega Lobster oferecerá soluções para operadoras e provedores de conteúdo e nuvem, viabilizando o acesso ao PIX Central do Ceará, que registra o segundo maior volume de tráfego de internet no Brasil.