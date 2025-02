Shopping de R$ 100 milhões, no lugar da Guararapes, fica pronto em 2025

Com um investimento de R$ 100 milhões, o Buena Vista Big Mall, que substitui a antiga fábrica da Guararapes, no bairro Antônio Bezerra, deve ser inaugurado no segundo semestre deste ano..

O shopping vai gerar, inicialmente 200 vagas de emprego diretas durante sua construção.

Quatro lojas âncoras estão confirmadas: Mix Mateus, Mateus Eletro, Pague Menos e Smartfit.

O empreendimento ocupará uma área total de 60 mil metros quadrados, com 30 mil m² de área construída. Esse terreno estava abandonado havia dois anos, desde a saída da Guararapes, que demitiu milhares de trabalhadores.

Retrofit

Legenda: Antiga fábrica da Guararapes dará lugar a mall Foto: Divulgação

A responsável pela administração do mall e comercialização dos espaços é a Ary Brasil, segundo a qual, "o empreendimento está estrategicamente localizado entre grandes vias de circulação - Avenida Cel. Carvalho, cruzamento com a Sargento Hermínio - e próximo ao Terminal Antônio Bezerra, facilitando os deslocamentos e o acesso a outras regiões da capital cearense".

A construção do mall preservará parte do prédio da fábrica da Guararapes. A ideia é manter a memória do local, que empregou milhares de pessoas desde a década de 1970 até o encerramento das atividades, em 2023.