Shopee instalará unidade logística no interior do Ceará, diz Elmano

A Shopee, uma das gigantes chinesas do e-commerce, instalará uma unidade logística em Juazeiro do Norte, no Cariri. O empreendimento poderá gerar centenas de empregos diretos e indiretos.

As informações foram repassadas pelo governador Elmano de Freitas durante entrevista à TV Verdes Mares Cariri.

Segundo Elmano, a chegada da Shopee reforça a vantagem estratégica da região, que poderá se tornar um ponto crucial de logística por conta da localização central para vários destinos do Nordeste.

Acionada por esta Coluna, a Shopee não comentou.

Shopee no Brasil

A Shopee tem ampliado significativamente a presença no Brasil desde sua chegada em 2019. A empresa conta com mais de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados, responsáveis por 90% das vendas realizadas na plataforma.

Esses vendedores geram empregos para aproximadamente 1,3 milhão de pessoas no país, sendo que 25% desse total trabalham exclusivamente para atender às vendas na Shopee.

A Shopee possui 11 centros de distribuição no Brasil em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Goiás.