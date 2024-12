Antiga fábrica da Guararapes dará lugar a novo shopping em Fortaleza

Duas das plantas da antiga fábrica do Grupo Guararapes — controladora das lojas Riachuelo — em Fortaleza, no bairro Padre Andrade, serão transformadas em um shopping center. A informação apurada pelo Diário do Nordeste é de que as unidades 2 e 3 da empresa, mais de dois anos após serem desativadas, ganharão novos usos.

A fábrica da Guararapes funcionou por quase 50 anos em Fortaleza, até o encerramento total das atividades, em janeiro de 2023.

O novo empreendimento receberá o nome de Mall Guararapes. Até o momento, duas lojas já estão confirmadas no espaço, ambas do Grupo Mateus. Uma delas será da bandeira de eletrodomésticos, a Eletro Mateus. A outra será de varejo alimentício, e deverá ser confirmada a marca Mix Mateus, de atacarejo.

De acordo com o Grupo Guararapes, que era proprietário das três plantas industriais, a construção do mall "não tem a ver com a Guararapes". A empresa ainda afirmou que "a área da fábrica foi desmobilizada e uma parte do terreno já não pertence mais à companhia". Essa área é referente às plantas 2 e 3.

Atualmente, as antigas plantas fabris são de responsabilidade de uma imobiliária cearense, que está alugando o espaço, como mostra uma placa colocada na frente do imóvel. Em contato com a empresa responsável pelo local, a reportagem confirmou que o empreendimento foi alugado para a construção de um mall que contará com Mix Mateus e uma academia, sem indicativo sobre qual será a bandeira. Não há, porém, informações sobre montante investido.

Também não foi revelado sobre quando será a inauguração do novo shopping nem quantos empregos serão gerados. Nas informações obtidas pela reportagem, o Grupo Mateus alugou o espaço para o Mix Mateus por R$ 75,6 milhões por 20 anos e por R$ 3,6 milhões por 10 anos.

A reportagem procurou o Grupo Mateus pedindo mais detalhes sobre as novas operações do Mix Mateus e do Eletro Mateus no bairro Padre Andrade. O Grupo Guararapes também foi demandado para comentar sobre o destino da outra parte do terreno das antigas fábricas em Fortaleza, que ainda pertence à empresa. Quando houver retorno da demanda, este material será atualizado.

Quase dois anos parada, fábrica ganhará novo uso

Este é o mais recente capítulo envolvendo o antigo terreno das fábricas do Grupo Guararapes. Em 10 de janeiro de 2023, funcionários da empresa foram oficialmente comunicados sobre o encerramento das atividades. A confirmação veio após rumores durante meses sobre a transferência das operações para Natal, no Rio Grande do Norte, onde a companhia possui unidade fabril de 150 mil m².

Legenda: Placa de aluguel na fábrica da Guararapes na Avenida Sargento Hermínio. Local vai virar shopping center Foto: Kid Júnior

Cerca de 2 mil trabalhadores foram demitidos à época. Era a última unidade ainda ativa do Grupo Guararapes na capital cearense. Ao longo de 2022, entre os meses de fevereiro e junho, as outras duas plantas fabris já haviam sido fechadas, totalizando mais 4 mil postos de trabalho encerrados. Ao todo, o complexo industrial da controladora das lojas Riachuelo em Fortaleza chegava próximo dos 10 mil m².

A construção do novo shopping no Padre Andrade acentua a ocupação de empreendimentos comerciais do gênero rumo à região Oeste da cidade. Nos últimos anos, a avenida Sargento Hermínio ganhou, além do RioMar Kennedy, outro mall, atacarejo e demais lojas.