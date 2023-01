Fábrica Guararapes encerra atividades em Fortaleza e demite 2 mil funcionários

Funcionários da fábrica do Grupo Guararapes - controladora das lojas Riachuelo - em Fortaleza foram oficialmente comunicados nesta terça-feira (10) sobre o encerramento das atividades da gigante do setor têxtil no Ceará. A confirmação vem após rumores correrem por meses sobre a transferência das operações para Natal, no Rio Grande do Norte, onde a companhia possui unidade fabril de 150 mil m².

Com o desinvestimento do Grupo Guararapes no Ceará, cerca de 2 mil trabalhadores foram demitidos. Antes do encerramento oficial, algumas funções já vinham sendo informadas extraoficialmente sobre o fim das operações em Fortaleza, sendo oferecidas a elas a transferência para Natal ou para São Paulo, ou ainda o desligamento.

Atualmente, das três fábricas do Grupo Guararapes na Capital cearense, localizadas no bairro Antônio Bezerra, apenas uma permanecia em funcionamento. As outras duas haviam sido fechadas em junho do ano passado e em fevereiro do ano passado, totalizando, nos últimos 12 meses, cerca de 6 mil demissões, dizem funcionários da gestão. As fábricas de Fortaleza totalizavam 9.800 m² de área construída.

Os rumores sobre o encerramento começaram ainda no ano passado. Trabalhadores vinham observando movimentações na última unidade fabril em operação, como o desligamento de maquinário e dos equipamentos de ponto, o que foi inflamando as conversas sobre o fim das atividades.

Enquanto isso, reuniões a portas fechadas - nas quais alguns funcionários relataram que eram impedidos de participar portando smartphones - tratavam dos últimos direcionamentos para os dias finais da empresa no Estado.

Impactos para a indústria cearense

Empresários cearenses do setor de confecção dizem que os desligamentos, porém, não devem gerar um inchaço na fila do desemprego, visto que, segundo eles, o mercado vem demandando muita mão de obra, a ponto de “absorver rapidamente” os trabalhadores desligados do grupo.

Em dezembro, o até então secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará (Sedet), Maia Júnior, havia relatado à reportagem que soube do interesse do Grupo Guararapes em se retirar do Ceará, mas que a companhia teria voltado atrás, inclusive estaria planejando fortalecer as operações no Estado, possivelmente trazendo parte do Rio Grande do Norte para Fortaleza.

Na época, ele disse, inclusive, que esse movimento de investimento e desinvestimento é comum no meio empresarial. A Guararapes estava presente no Ceará desde 1976, sendo durante muitos anos a maior empregadora da indústria têxtil do Ceará.

Questionado se poderia haver um incremento de incentivo para impedir que a empresa saísse, na época, Maia Junior disse que a empresa “já era bem incentivada”.

Incentivos

A Guararapes no Ceará é beneficiada desde 1998 com o Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), por meio do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial (Provin). Empresas incentivadas pelo Provin têm diferimento de até 75% do valor do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com retorno do principal de até 25%.

Desde dezembro, o Diário do Nordeste buscava o Grupo Guararapes de maneira contínua para cobrar um posicionamento oficial sobre o encerramento das atividades em Fortaleza. A nota foi enviada nesta terça, confirmando a informação de que "irá centralizar sua produção fabril em Natal, no Rio Grande do Norte. A decisão faz parte do planejamento estratégico da companhia com foco em otimizar a operação fabril para intensificar eficiência, competitividade e diversificação de produtos" (leia nota na íntegra abaixo)

A reportagem também procurou a nova Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) - criada após o desmembramento da Sedet - sobre o assunto, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Veja nota do Grupo Guararapes na íntegra:

O Grupo Guararapes informa que irá centralizar sua produção fabril em Natal, no Rio Grande do Norte. A decisão faz parte do planejamento estratégico da companhia com foco em otimizar a operação fabril para intensificar eficiência, competitividade e diversificação de produtos. O modelo de negócio integrado do grupo permanece inalterado, preservando a cadeia de fornecimento nacional.

Vale frisar que a Guararapes preza, primordialmente, pelo cuidado e olhar humano, assim todos aqueles que foram afetados por essa decisão já estão recebendo a assistência devida juntamente com um pacote extra para auxiliar nesse período.

A todos foi oferecido a extensão do plano de saúde pelo dobro do aviso prévio e o valor de meio piso salarial. As máquinas de costura industrial foram doadas às costureiras e aos demais foi fornecido um adicional de mais um salário.

A Guararapes tem uma relação de longa data com o Ceará e seguirá atuando no estado por meio de suas lojas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE