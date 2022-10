Conheça o ESG, conceito que estimula práticas sustentáveis nas empresas

Conceito que vem se tornando cada vez mais popularizado nas empresas, o ESG contempla ações e estratégias que proporcionam melhorias em diferentes aspectos de um negócio. A sigla em inglês significa environmental, social e governance, que são referentes às práticas ambientais, sociais e de governança em uma organização.

Dessa forma, aos poucos, o conceito de sustentabilidade nas empresas vem sendo substituído pelo ESG, termo que surgiu em 2004 em uma parceria entre o Pacto Global junto ao Banco Mundial. A partir do conceito, aspectos econômicos, de transparência e ética no dia a dia dos negócios se articulam, como forma de assegurar a competitividade empresarial, além de promoverem o desenvolvimento sustentável.

As melhorias estimuladas pelo ESG também mostram ao público o comprometimento de uma organização com demandas atuais da sociedade, o que resulta na melhora da percepção da empresa.

De acordo com Alciléia Sena, coordenadora do Núcleo de ESG da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), a adoção de medidas sustentáveis é acessível para empresas de qualquer porte.

O primeiro passo para se iniciar uma estratégia de implementação ESG em uma empresa é conhecer os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável instituídos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e analisar quais os impactos positivos e negativos que podem ser gerados a partir da realidade do negócio. “Empresas com boas práticas ESG correm menos riscos de enfrentarem problemas jurídicos, trabalhistas, fraudes e sofrerem ações por impactos ao meio ambiente”, defende a coordenadora.

O que é preciso para começar a adotar o ESG?

O ESG pode ser adotado por empresas de todos os portes. No caso dos micros e pequenos negócios, que contam com times mais enxutos de colaboradores, o uso de aspectos da cultura ESG acarreta em aumento da competitividade junto ao mercado.

“Existe uma série de iniciativas de baixo custo que podem ser adotadas, desde economia de recursos naturais dentro da empresa, políticas de melhoria nas relações de trabalho, de diversidade e na relação com a comunidade do entorno”, explica Alciléia Sena.

Quais benefícios do ESG para as empresas?

Por trabalhar diretamente com questões relacionadas ao cotidiano da empresa, as práticas do ESG resultam em redução de custos na produção, na diminuição do desperdício durante a manutenção diária, mudança de hábitos organizacionais em relação ao meio ambiente, redução de consumo de plástico e papel.

Segundo Alciléia, a sociedade está cada vez mais valorizando questões ambientais, sociais e de transparência nas empresas. Dessa forma, os stakeholders, ou seja, aqueles entes ligados ao negócio, percebem com maior efetividade os benefícios trazidos pelo ESG, o que resulta na aceleração dos investimentos.



Atuação da Fiec

Criado em 2021, o Núcleo ESG-Fiec apoia políticas e práticas voltadas para a redução dos impactos socioambientais nos processos operacionais das indústrias e para o desenvolvimento de programas que fortaleçam a governança corporativa nessas organizações.

Como forma de concretizar esse apoio, neste ano foi lançado o Programa de Certificação do Selo ESG-FIEC, que tem o objetivo de avaliar e validar as práticas ESD nas indústrias cearenses, com foco em rumar o setor à sustentabilidade.

