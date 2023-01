Após fechamento de fábrica, Guararapes diz que manterá lojas da Riachuelo no Ceará

Após encerrar as atividades em sua última fábrica do Ceará e demitir 2 mil funcionários, a Guararapes, controladora da Riachuelo, informou ao mercado que manterá em funcionamento as lojas da marca varejista no Estado.

"A Guararapes tem uma relação de longa data com o Ceará e seguirá atuando no estado por meio de suas lojas", frisou a companhia, esclarecendo que o fim da produção não acarretará fechamentos nas lojas.

A Riachuelo possui uma rede com 12 lojas no Ceará. As unidades estão em quatro cidades: Fortaleza, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral. A maioria (9) está localizada em Fortaleza. Nas demais áreas, há uma operação em cada cidade.

Lista de lojas da Riachuelo no Ceará

Shopping Riomar Fortaleza

Shopping Riomar Kennedy

Shopping Iguatemi Bosque

Shopping Parangaba

Shopping Benfica

North Shopping Fortaleza

North Shopping Jóquei

Shopping Via Sul

Centro de Fortaleza

North Shopping Maracanaú

Shopping Sobral

Shopping Cariri Garden

Legenda: Fábrica encerrou atividades nesta terça-feira (10) Foto: Fabiane de Paula

A decisão de fechar as portas da indústria têxtil, localizada no Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, conforme comunicado da empresa, "faz parte do planejamento estratégico da companhia com foco em otimizar a operação fabril para intensificar eficiência, competitividade e diversificação de produtos". A produção será concentrada no Rio Grande do Norte.

Na manhã desta terça-feira (10), duas mil pessoas foram demitidas da empresa.

