Acadi realiza nomeação de nova diretoria nesta quinta-feira (29)

A Associação Cearense dos Agentes Digitais (Acadi), realiza nesta quinta-feira (29), a nomeação de sua nova mesa diretora para o biênio 2026/2027. A cerimônia está marcada para a partir das 17h30, no Espaço Nosso Meio, localizado no Jardins Open Mall.

A nova diretoria é composta por Luciana Junqueira (Presidente e COO da Acesso Estratégia Criativa), Chateaubriand Arrais (Vice-Presidente e CEO da Tatics) e Leonardo Leitão, CEO da Leme Digital e que está à frente do Conselho Único da Acadi.

De acordo com a presidente Luciana Junqueira, a gestão tem como foco potencializar as ações realizadas pela entidade.

“Entre as principais frentes estão a ampliação das iniciativas de capacitação e formação continuada, o fortalecimento do calendário de eventos e encontros do setor, a produção e compartilhamento de inteligência de mercado e uma atuação institucional mais estruturada e colaborativa junto a empresas, entidades de ensino e poder público.”

Em relação a ações voltadas para empresas fora da capital cearense, Luciana Junqueira explica que a interiorização é uma das agendas da Acadi, sendo realizada por meio de atividades formativas, eventos e iniciativas híbridas e digitais que aumentam o alcance da entidade.

Atualmente, 50 empresas estão associadas à Acadi, atuando em diferentes frentes do mercado digital.

“Ao longo desses mais de 10 anos, é possível perceber um avanço significativo na profissionalização do mercado digital cearense. Hoje, há maior qualificação técnica, amadurecimento dos modelos de negócio, valorização do planejamento estratégico e uma compreensão mais clara do papel do digital dentro das organizações”, reflete a presidente.